María Pérez Villanueva (49), quien atacó con un arma punzocortante a Ángel Véliz, esposo de la exvedette Paola Ruiz, dio su declaración a la Policía Nacional tras el incidente que protagonizó con el fisicoculturista en los exteriores del Pentagonito, distrito de San Borja. El programa de Magaly Medina reveló audios en los que se oye la versión de la mujer.

Ella contó que Ángel Véliz se encontraba con un amigo y ambos trotaban por la ciclovía tomándose selfies. “Le digo: Hey, por favor, sube, pues, esto es una ciclovía y mi hijo también le dice (lo mismo). Entonces, el tipo qué hace, se viene corriendo atrás de él (mi hijo), yo seguí avanzando y no escuché más, pensé que mi hijo estaba atrás mío”, indicó María Pérez.

Luego, según su versión, Véliz tenía agarrado del brazo a su hijo. “Diciendo: Hey, qué tienes, qué pasa... entonces, el hombre estaba pechando a mi hijo; ‘yo soy su mamá, déjalo, qué tienes’, le digo (a Véliz)”, agregó.

“Solo te hemos dicho que subas, y hablaba palabras soeces, el otro, el más agresivo, estaba fuera de sí, totalmente descontrolado y nadie lo había tocado”, sostuvo María Pérez sobre el supuesto diálogo que tuvo con Véliz y su amigo.

Acto seguido, ambas personas se agarran a los golpes. Sin embargo, según la declaración difundida por el programa de Magaly Medina, María Pérez señala que ella los intenta separar, pero en ningún momento asevera que usó un arma punzocortante para hacerlo.

“Cuando ya lo veo a mi hijo, lo veo ahorcado, yo lo vi que de frente lo agarró del cuello. Ya lo tenía a mi hijo azul, morado... con mi mano lo separo de los pelos, del cuello. Parecía un pitbull, no parecía humano (Véliz), ¿sabes cuándo paró? cuando el ‘pata’ (amigo de Veliz) le dice que está sangrando”, indicó la acusada.

Versión del hijo

Por su parte, el hijo de María Pérez, Neil Velázquez Pérez (21), alegó que Ángel Véliz le rompió su casco. “Mi madre agarró y dijo: ‘no te vas a meter con mi hijo, él no te ha hecho nada’; mi madre no tenía ningún arma en su mano, ya que cuando yo estuve a punto de morir ahorcado intenté defenderme con lo que esté a mi alcance”, dijo el joven.

“Como yo ya veía borroso y estaba casi inconsciente, a mi parecer, había visto una llave en el suelo donde me estaba agrediendo. Intenté defenderme con la llave en unas dos ocasiones, cuando de pronto sentí un punzón fuerte en la cadera y que estaba sangrando. Durante dos minutos del estrangulamiento que me hizo, yo me sentía muy asustado porque creía que iba a morir”, afirmó Neil.

De momento, el fisicoculturista se encuentra internado en la clínica San Pablo, mientras que Pérez Villanueva y su hijo permanecen en la sede de la Depincri de San Borja. Ambos ya fueron sometidos a los exámenes del médico legista.

VIDEO RECOMENDADO