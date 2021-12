Ángel Véliz, esposo de la exbailarina Paola Ruiz, cuestionó la decisión del Poder Judicial de dictar solo cuatro años de prisión suspendida contra María Pérez Villanueva, mujer que lo atacó con un arma punzocortante durante una gresca que tuvo el fisicoculturista con Neil Velázquez Pérez, hijo de la agresora.

“No me parece justo, ni siquiera para mí, para todos, no puede andar una persona acuchillando a la gente simplemente porque ocupas su espacio. No es la manera de reclamar, esa persona no está bien de la cabeza. Yo estoy inconforme (con la sentencia)”, expresó Véliz en ATV.

El deportista también criticó que el Poder Judicial haya establecido el monto de 15 mil soles como reparación civil, pues remarcó que ese dinero no le alcanza para pagar la mitad de los gastos en la clínica donde fue atendido.

El esposo de Paola Ruiz mostró su rechazo a la actitud que mostró María Pérez Villanueva, ya que no le ofreció disculpas y que se vio obligada a reconocer su culpa ante la difusión de videos en los que se le ve que le clava el arma punzocortante en reiteradas oportunidades.

Además, lamentó que la Policía lo haya puesto bajo vigilancia en la clínica después de que María Pérez Villanueva lo denuncia en la comisaría por supuesta agresión.

“Me siento mal porque vi que al país que yo le di todo me daba la espalda porque pusieron un policía en la habitación (de la clínica), yo era como que el había ocasionado, me sentí mal, trato de recuperarme”, expresó Ángel Véliz.

“Fueron miles de mentiras, la cosa era hacerme quedar mal porque yo estaba en la clínica, yo no fui a la clínica a defenderme y a poner una denuncia porque yo me estaba desangrando. No es posible que el que llega primero a la comisaría es el que gana”, agregó.

