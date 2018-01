Anel Townsend aseguró arrepentirse de haber apoyado a Susana Villarán en el 'No a la revocatoria'

La ex vocera de la campaña del 'No a la revocatoria', Anel Townsend, indicó este lunes que no volvería a apoyar a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

“Creo que Susana Villarán tiene que dar la cara y explicar lo que ocurrió. No (volvería a avalarla)", declaró en una entrevista a Canal N.



Townsend fue clara en referir que se arrepiente de haber formado parte de aquella campaña, la cual buscó que la entonces alcaldesa se mantenga en el cargo ante un proceso de revocatoria. "Hubiera preferido no participar", exclamó.

La también ex congresista precisó que asumió la vocería de la campaña del 'No' a la revocatoria porque creía en las proyectos que venía ejecutando la entonces alcaldesa, como la reforma de transporte.

Townsend indicó que ella no contrató al publicista Luis Favre.

"¿Quién contrató a Luis Favre para la campaña? ¿Fue Anel Townsend? No. ¿Los avisos, paneles publicitarios? Tampoco. Yo propuse a un publicista peruano que participó muy brevemente. El resto del trabajo concreto que realicé fue articular la vocería política", expresó.

COMISIÓN DESACREDITADA

La comisión Lava Jato del Congreso investiga por la obra de la Línea Amarilla a Susana Villarán, Giselle Zegarra y Gabriel Prado, ex funcionarios de la Municipalidad de Lima. En esta lista también aparece Anel Townsend.

Sobre esta agrupación, Townsend manifestó que se "encuentra desacreditada" y que cuando asistió a la citación que le hicieron llegar, explicó claramente cuál fue su labor dentro de la campaña.

“Considero que han omitido realizar las investigaciones básicas sobre preguntas para obtener respuestas concretas […] la comisión está desacreditada”, aseguró.