Por: Baldomero Cáceres

Andrés Roca Rey (23) vuelve al ruedo hoy luego de meses de recuperación por una cornada que sufrió en mayo en Madrid. Decidió que su retorno sea en la tierra que lo vio nacer y nos cuenta qué pasa por su cabeza al saber que los ojos de la tauromaquia mundial estarán sobre él.

¿Cómo te sientes ahora que estás a punto de reaparecer y luego de varios meses de inactividad?

Estoy contento y feliz. Desde que tuve el problema de la hernia en julio y quedé con poca fuerza en el brazo, tuve que cortar la temporada. Fueron meses duros de rehabilitación. Estuve preparándome y en el campo decidimos que la fecha perfecta para reaparecer era en mi tierra, Lima. El 3 de noviembre (hoy) será el día.

Sufriste un accidente importante toreando en la primera plaza del mundo, en Madrid, con una fuerte caída. ¿Qué pasó?

Un toro me cogió en Madrid la primera tarde. Mientras paraba al primero de tres corridas que tenía en la feria, me pegó una cornada. Me curé, pero había caído con la parte del cuello, en el lado derecho. Con el tiempo pensaba que lo que me dolía era una contractura simple, pero el dolor fue aumentando. Seguí toreando durante un mes y unos días hasta que ya no aguantaba. Me tenía que infiltrar para torear. No era solo el dolor, sino también la poca fuerza en el brazo. Me asusté y pensé que no era una simple contractura. Cuando fui a hacerme unas pruebas, me dijeron que tenía el disco salido. La fuerza del brazo se me había ido. Al final no corté la temporada por la hernia, sino por el pinzamiento del nervio, que estaba aplastado. Habiendo estado un mes y pico perdiendo fuerza, tenía que recuperarla, pero eso tomaba mucho tiempo.

En 2018 eras el torero líder y acaparabas todos los triunfos. Empezaste muy bien el año con una extraordinaria faena a un toro Núñez del Cuvillo, en Sevilla. Llegabas con la expectativa de consolidarte. ¿Cómo manejaste anímicamente tener que parar tu actividad de ese modo?

El año 2018 fue triunfal. Toreé muchísimo. Unas 54 corridas. También fui el primero del escalafón, pero el toreo no significa para mí torear más que nadie, ni cortar más orejas. El toreo es tan grande que probablemente delante del toro los números son lo que menos importa. Lo que verdaderamente te llena es estar delante de un toro expresando lo que sientes, creando emociones y eso que a veces no se puede explicar. Eso es el toreo para mí, no números ni estadísticas.

A pesar de la lesión, los dolores y la falta de fuerza, hiciste un esfuerzo por cumplir con tu afición en las provincias del Perú.

La penúltima corrida que hice este año fue en Chota, luego tuve que parar unos días en España…

Vives en España, toreas entre España y Francia, pero en esos meses cuando se torea más en Europa haces una pausa y vienes a cumplir compromisos al interior del país. ¿Qué significa para ti el Perú y sus provincias?

Es algo sentimental. Es donde empecé y de donde salí. Cuando vengo, siento el cariño del público. Siento esa conexión con los tendidos y algo especial, es una energía positiva. Quieras o no, para un torero o artista es una motivación. Me gusta ver mi tierra y, como peruano, ver una plaza de toros llena. Hay tantas circunstancias que se unen en las tres horas que dura una corrida que merecen la pena. La vida es una y no se puede estar por intereses cualesquiera, sino por sentimientos que van mucho más allá de cualquier otra circunstancia.

Esta reaparición tuya coincide con tu primera corrida en la feria del Señor de los Milagros. Es una doble motivación...

Totalmente. Cuando corté la temporada en España, lo que de verdad me motivaba no era reaparecer en otro sitio más que en Lima. Es algo que me inspira y llena de recuerdos. Un día especial para mí, no solo por volver, sino por lo que significa mi tierra.