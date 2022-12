En el Hospital Militar, decenas de adultos mayores deben hacer largas colas para poder sacar una cita médica. Así se puede apreciar en un video grabado esta mañana por un asegurado.

En las imágenes, que fueron difundidas por redes sociales, la persona que graba detalla que esta es una situación que se vive a diario en ese nosocomio. También se ve a ancianos en silla de ruedas que deben hacer una larga fila para poder obtener una cita y solo una ventanilla disponible.

Al ser consultado, uno de los pacientes hizo un llamado al director del hospital y al coronel administrativo de la institución.

“Todo es un caos, no lo podemos aceptar”, señala.

“Solo nos dan dos días para citas. La gente viene desde las 3 de la mañana. El comandante general debe estar viendo este problema. Este es un abuso, es un maltrato a todos los que hemos combatido el terrorismo principalmente. Nosotros hemos puesto el pecho para pacificar el país y para que esos generales estén tranquilos en sus oficinas. deben darnos gracias a nosotros”, sostuvo un indignado afiliado.

Otro agregó que “esto es insufrible. No podemos permitirlo. Tenemos dignidad. No podemos aceptar esto. ¿Dónde está nuestra dignidad? No podemos aceptar este abuso y atropello”.

Todos coincidieron en afirmar que un paciente debe acudir en la madrugada para poder ser atendido.

