Anciano sufrió el robo de sus artefactos y dinero de Fonavi, mientras dormía en casa

Hace una semana, Nelson Pajuelo cobró un dinero que esperaba por mucho tiempo de parte del Fonavi, pero en menos de tres minutos desapareció de sus manos por parte de una banda de delincuentes que ingresó a su casa en San Martín de Porres y arrasó con todos los artículos de valor.



Todo sucedió cuando el jubiladodormía en su habitación, mientras sus familiares salieron a realizar unas compras, pero un fuerte ruido lo despertó y vio a una extraña dentro de su vivienda.



“Una mujer me cubrió la cabeza para no seguir viendo, porque la estaba mirando fijamente. En esa acción me dijo: 'papá, disculpa'”, recordó el agraviado a 'América Noticias'.



Al tener reducido al anciano, los hampones cargaron con tres televisores, diversos artefactos eléctricos, cámaras de video, discos duros y los mil 800 soles que recibió del Fonavi, plata que estaba destinada para el pago de unas deudas.



Cuando volvió a casa, el hijo de don Nelson se percató que la puerta principal fue violentada con una 'pata de cabra' y al entrar observó, que todo estaba desordenado. Los hampones abrieron hasta los cajones de las cómodas para buscar objetos valiosos, teniendo todo lo robado un monto de 24 mil soles aproximadamente.