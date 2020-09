En Lima, ir a comprar pan puede ser fatal. Julian Carhuáncho, un anciano de 82 años, salió temprano a una panadería de Chorrillos, y cuando cruzaba la pista para ir a su casa a tomar desayuno fue arrollado por un vehículo.

Un testigo relató a América Noticias que el anciano estaba cruzando por la vía peatonal y en luz verde, lo que nos confirma la idea de que en esta ciudad, en realidad, la seguridad no depende solo de nuestro propio cuidado.

Al percatarse que el anciano no llegaba a su casa, su familia salió a buscarlo. Pero Julián Carhuancho no soportó el golpe contra el pavimento y falleció instantáneamente.

El conductor del vehículo, Willian Rosadio Valenzuela, asegura que cruzó en luz verde. La Policía revisó sus papeles y comprobó que estaban en regla, pero de todas maneras lo trasladaron a la comisaria de Chorrillos.

"No, no me he pasado ninguna luz ni he transgredido ninguna regla de tránsito, he cruzado nomás, y bueno…", dijo en tono afligido.

Su familia —con justa razón— exige más presencia policial en la Av. Huaylas, aunque, lógicamente, esto no garantizará que los vehículos no vuelvan a atropellar a los peatones.