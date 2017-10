Ana María Choquehuanca, titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se pronunció sobre el caso Camino Forsyth, el cual involucra una terrible agresión a Micaela De Osma por parte de su ex pareja.

"Esto ha causado indignación a todos. Es indignante cuando vemos estas imágenes. Es indignate hacer una evaluación del daño cuando lo estamos viendo, pero ¿qué pasa cuando hay mujeres que no han tenido la suerte de tener testigos? Es importante la ciudadanía, los vecinos", señaló a América TV.

La ministra del MIMP resaltó la importancia de unir fuerzas con otras entidades públicas para que esta situación no quede impune.

"Este no es el único caso, tenemos muchos. Esto ya no es solamente un trabajo del Ministerio de la Mujer, es un trabajo conjunto", manifestó Choquehuanca, quien no dudó en pedir la colaboración de todas las autoridades correspondientes.

Asimismo, también resaltó que será de vital importancia la evaluación mental de Camino Forsyth, ya que se presenta como una potencial amenaza.

"Tenemos que fijarnos en la pericia psicológica. Debemos saber en que nivel de peligrosidad representa para todas las mujeres. No solo por la agredida, si él sale de esto, qué va a pasar más adelante. Hago un llamado a todas la ciudadanía, denuncien casos como estos", indicó.