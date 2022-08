Luego de que la cantante Amy Gutiérrez sufrió un incidente tras salir en televisión con el pantalón manchado - algo casual producto de la menstruación - mucho tabúes salieron a flote, sobre todo, en redes sociales. Para la ONG Plan International Perú, este panorama de comentarios negativos a la menstruación producto de la desinformación y la falta de acceso a servicios básicos.

Según la información generada por Plan International a través del proyecto Nuevas Reglas, solo 6 de cada 10 niñas (59%) conoce sobre la menstruación. Sumado a ello, el 42% de ellas indica sentir vergüenza de hablar sobre el tema con sus padres y docentes.

“La falta de acceso a información es una brecha clave en la que debemos trabajar, pues esta es uno de los principales medios para empoderar a las niñas y reducir las tasas de ausentismo escolar. Niñas y niños necesitan información confiable y cercana para comprender los cambios que experimentan y aceptarlos con normalidad para que estos no refuercen estereotipos de género”, afirma Stephania Lozano, coordinadora del proyecto Nuevas Reglas, desarrollado por Plan International y Kotex, marca de cuidado femenino de Kimberly-Clark.

En esta línea, el mismo estudio precisa que el 81% de los varones en edad escolar consideran que “la menstruación es una enfermedad” y reconocen a su vez en un 83% que “tendría que informarse más para no creer ideas erróneas o falsas sobre la menstruación”.

“Actualmente, la información sobre menstruación ha sido tocada en algunos casos por docentes en el curso de tutoría o ciencias, pero sin profundizar, solo como parte de los cambios que se presentan en la pubertad. Por ello, es necesario que las personas adultas puedan promover espacios de confianza para hablar con sus hijas e hijos de estos temas, así como, fortalecer el trabajo de estas temáticas dentro de las aulas de clases”, señala Lozano.

Debido a este contexto, Plan International y Kotex, a través del proyecto Nuevas Reglas, vienen generando espacios para que, desde las escuelas, más de 26,000 niñas y niños puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos mediante un mejor acceso a la información sobre menstruación libre de mitos y estigmas.

De igual forma, se viene promoviendo la campaña #NormalicemosLoNormal, la cual busca generar una movilización para que la menstruación deje de ser un tabú ante la sociedad y para que más niñas, adolescentes y mujeres puedan vivir este proceso libre de estereotipos, accediendo a información confiable y sin que ello limite su desarrollo.

¿Qué pasó con el caso de Amy Gutiérrez?

Amy Gutiérrez se presentó nuevamente en la edición del programa “En boca de todos” para explicar que su comentado “incidente femenino” fue parte de una campaña para normalizar el periodo menstrual de las mujeres.

En su mensaje, la salsera explicó que los conductores de “En boca de todos” se sumaron a su iniciativa y que estaban enterados de lo que iba a suceder en pleno programa en vivo.

“Agradecer a todos los artistas y a todas las personas que me han estado apoyándome... De hecho, me cuesta creer que vivimos en un país donde se normalizan situaciones y cosas que no son normales. Normalizamos estar en la calle y que nos roben, normalizamos que día a día están matando a mucha gente y normalizamos la corrupción, per no normalizamos algo tan natural como la menstruación”, dijo.

“Lo que hice ayer (15 de agosto) fue parte de una campaña muy importante con la marca Kotex porque buscamos normalizar la menstruación. De hecho, Tula (Rodríguez), Maju (Mantilla) y Ricardo (Rondón) sabían de esto, así que les agradezco por sumarse a la campaña y quiero que sepan que todas estamos juntas”, añadió.

Finalmente, Amy Gutiérrez señaló que el periodo menstrual no debe ser considerado tabú para que las más pequeñas se sientan cómodas: “Las mujeres grandes sí podemos entender este tipo de situaciones, pero para las niñas es un poco más complicado”.

Amy Gutiérrez habla del incidente de su pantalón

