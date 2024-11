Ampliación de Vía Expresa Sur levanta polvo

Una obra necesaria, pero con un costo social alto. Así se puede definir el inicio del proyecto de ampliación de la Vía Expresa Sur, que irá desde la estación del Metropolitano Plaza de Flores, en Barranco, hasta el paradero Atocongo de la Línea 1 del Metro de Lima, en San Juan de Miraflores (SJM).

La recuperación de espacios, que se ha tornado violenta por la demolición de viviendas, edificios y comercios construidos con material noble o precario, tiene un avance del 60% desde que comenzaron los trabajos a finales de octubre de este año.

MIRA: MML y Municipalidad de Surco se enfrentan por proyecto Vía Expresa Sur

Entre las próximas zonas a intervenir están las canchas deportivas de los colegios Hiram Bingham School - The British International School of Lima, Marcelino Champagnat y Santa Teresita, pues esa áreas están ubicadas en la zona del trazo de la ampliación del zanjón. Lo mismo ocurrirá con el patio de la parroquia San Roque, un sector de la Villa de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y otros espacios en la Panamericana Sur, explicó a Perú21 Carlos Peña, gerente general de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), órgano de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que ejecuta el megaproyecto de ampliación de la vía Luis Bedoya Reyes.

Imagen

“En los colegios, la sección (corte) pasa por las canchas deportivas; no pasa por ninguna estructura definitiva que se haya construido, justamente porque hace más de 50 años (los dueños) saben que existe la reserva vial en esos espacios. Por la distribución de la maquinaria, se espera el final del año escolar para intervenir en estos lugares”, detalló Peña.

Una fuente del Hiram Bingham School precisó que las intersecciones con calles aledañas, provenientes de la nueva Vía Expresa Sur, podrían dañar la estructura del colegio. “Hay dos avenidas que nos podrían afectar. Una, la Vía Expresa Sur, que está en el trazo del tramo 2, y luego las intersecciones, conexiones. Al ser una obra a nivel, es decir, no elevada, no sabemos con claridad si van a hacer extensiones, por ejemplo, en la avenida Castellana. Esa sería la que nos afectaría más”, mencionó. La MML, acotó, no les ha informado al detalle del trazo que tendrá la vía.

En el caso del colegio Champagnat, que debido a la construcción de la nueva Vía Expresa quedará dividido en dos: en un lado los ambientes de inicial y primaria; y en el otro, las áreas administrativas y de secundaria (cancha de fútbol, polideportivo, piscina), un vocero dijo: “La infraestructura del colegio, desde su construcción entre los años 1990 y 2005, fue diseñada de tal forma que la nueva Vía Expresa Sur no impacta en ninguna de sus áreas educativas, de soporte o administrativas del colegio”.

DESALOJOS

En tanto, el ciudadano Carlos Quispe no corrió con la misma suerte, pues el 14 de noviembre, en pleno APEC, personal de la MML con maquinaria pesada demolió los predios de la Asociación Fraternal de Propietarios de Venegas y lo dejó a él y a una decena de propietarios en la calle. Dos días antes, ellos recibieron una notificación de desalojo y la imposición de una multa de S/20,600 por ocupar áreas del plan vial metropolitano. No obstante, ellos aseguran que en 1963, hace 61 años, le compraron el terreno a Pedro Melchor Zavala y Hnos. y que lograron inscribirlo en Registros Públicos en 1987.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO