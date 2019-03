Sistema neurológico de niña infectada por ameba "comecerebro" está muy afectado

El medico Daniel Porturas, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional Cayetano Heredia, manifestó que la niña que habría adquirido la ameba "comecerebros” luego de ir a una piscina en la región Amazonas está recibiendo soporte vital y las medicinas apropiadas para combatir la enfermedad.

Reveló que la menor llegó a Lima en situación crítica y que su estado neurológico está muy afectado.

“Se le está dando soporte vital y las medicinas apropiadas para combatir la ameba. (…) El daño es difuso. El cerebro es una caja rígida el cual al hincharse busca una salida y eso puede afectar algunos núcleos del cerebro. Se ha tenido que colocar un catéter para manejar de manera más objetiva la presión del cerebro”, detalló el médico.

Por su parte, la directora del hospital, Aída Palacios, indicó que la menor de dos años de edad se contagió de la ameba en Bagua y fue atendida en Chiclayo, en donde la enfermedad era tratada como una meningitis bacteriana y viral. Al ver que no mejoraba, es trasladada al Hospital Cayetano Heredia.

“Fue atendida en Chiclayo, donde la enfermedad es manejada como una meningitis bacteriana y viral, que son difíciles de diagnóstico y raras. Al ver que no mejoraba, un especialista llega y le hace una pulsión lumbar y es ahí donde se diagnostica que habían amebas en el líquido cefalorraquídeo, por lo que es transferida a este hospital”, dijo Palacios.

Más temprano, Sandra Rojas Gordillo, madre de la niña, se mostró preocupada porque, aseguró, no ha podido tener información sobre el estado actual de su hija.

“La última vez me dijeron que mi hija estaba demasiado grave y que tenía otra infección. No me dicen si se va a recuperar”, indicó.