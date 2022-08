Nuevo problema. Numerosos usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima denunciaron que, desde hace semanas, vendedores informales, así como personas que piden limosna, ingresan sin ningún tipo de reparo a los vagones de las distintas estaciones del tren eléctrico para pedir apoyo económico o vender sus productos.

Estas personas, según contaron los viajeros, ingresan como usuarios, en horas punta de la noche, y ya dentro de los vagones abren sus mochilas y bolsas, y empiezan a vender queques, turrones, mazamorras, entre otros dulces, ante la sorpresa de los usuarios.

TESTIMONIOS

“Hace poco, a las 7:00 p.m., vi a un señor pidiendo limosna. Me sorprendió porque no solía pasar. Al menos yo nunca había visto. Era una persona muy adulta. El vagón estaba repleto. Por eso, quizá, los de chaleco (seguridad) no lo sacaban”, relató un habitual viajero del Metro de Lima.

Otra usuaria contó que el martes 2 de agosto, como a las 7:30 p.m., en la estación San Borja Sur un extranjero se paró en medio del vagón en el que ella viajaba y empezó a ofrecer queques. “Nadie le compró, por lo que se fue a otro vagón a ofrecer su producto; nadie de seguridad lo retiró”, relató una viajera que todos los días usa este servicio.

Consultado por este diario, la empresa respondió que dentro de la Línea 1 del Metro de Lima, “está totalmente prohibida la venta ambulatoria y otro tipo de intercambio comercial. Contamos con personal de seguridad en todas nuestras estaciones y trenes, encargados de monitorear constantemente que no suceda. Además, se cuenta con señalética informativa en todas las estaciones”.

La falta de empleo y la inflación empujan a estos trabajadores informales a estas acciones que, además, son aprovechadas por organizaciones criminales.

FALTA DE CONTROL

Para el exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Ricardo Valdés, el ingreso del comercio ambulatorio al interior de los vagones demuestra el insuficiente control territorial del lugar por parte de la administración privada y las autoridades policiales.

“La respuesta es que no está siendo suficiente el control. No se puede permitir el ingreso de vendedores informales. Es un tema de control territorial. Es la autoridad formal la que debe controlar el territorio, puede ser la seguridad privada, la municipal o la seguridad nacional”, explicó Valdés.

Advirtió que, cuando no existe control territorial por parte de las autoridades policiales, son las mafias las que toman su lugar.

“El control territorial lo toma la delincuencia; por eso tenemos enfrentamiento de mafias que se disputan el control de ambulantes, de la prostitución, del manejo de la extorsión, inclusive del acceso a ciertas zonas de la ciudad”, argumentó Valdés.

Sabía que

Según la Policía Nacional, los operativos policiales se realizan de forma permanente en la Línea 1, por lo que recomienda a los pasajeros llevar su DNI para identificarse.

Asimismo, invoca a los usuarios a respetar las normas de uso del sistema, como la recarga legal y evitar la reventa.

