Una mujer que se identificó como Nelly Macas de Gutiérrez denunció a través de dos videos que una ambulancia del Hospital Central de la Policía Nacional, Luis N. Sáenz, sufrió un desperfecto mecánico en plena Panamericana Sur, cuando trasladaba a su hijo desde el referido establecimiento hacia su vivienda.

Según indicó indignada y entre sollozos, el vehículo llevaba varado casi tres horas, desde las 8:30 p.m. hasta las 11 p.m. sin que nadie los auxilie.

“Miren señores policías lo que estamos pasando, llevando a mi hijo a mi casa y la ambulancia se malogra, y estamos botados acá desde las 8:30 p.m. y ya son las 11 de la noche. Miren todo lo que estamos pasando en la Panamericana Sur señores, no es posible esto, el ministro del Interior dónde esta, está sentado en su silla y no hace nada, las ambulancias de la Policía sin llantas, miren las llantas viejas, cómo puede ser posible, nos hemos podido accidentar”, expresa la mujer, quien no precisa el día en que ocurrió el hecho.

Ambulancia de la PNP sufre desperfecto cuando trasladaba a un paciente por la Panamericana Sur | VIDEO (Fuente: Policía Nacional)

Nelly Macas grabó también a su hijo policía quien permanecía en el interior del vehículo. “La policía esta hasta las patas, mi hijo esta delicado y nosotros estamos acá abandonados en la Panamericana Sur, nadie viene a rescatarnos. Esto es el colmo señor ministro del Interior, señor presidente, mi hijo esta delicado acaba de salir del hospital. Yo soy la señora Nelly Macas de Gutiérrez”, manifestó, mientras la unidad permanecía a un costado de la carretera con las llantas fuera de su eje y en aparente mal estado.

“Esto no se va a quedar así, mi hijo se puede descompensar. Estamos padeciendo la familia policial, no tenemos medicinas, no tenemos insumos”, continuó la denunciante.

Ambulancia de la PNP sufre desperfecto cuando trasladaba a un paciente por la Panamericana Sur | VIDEO (Fuente: Difusión)

La Dirección de Comunicación e Imagen Institucional de la Policía Nacional indicó a este Diario que alistaba un comunicado sobre este caso.

