Pese a que ya se han realizado ocho fumigaciones, la plaga de pulgas que ha invadido la institución El Amauta no desaparece. El colegio ubicado en San Juan de Lurigancho alberga a más de 300 niños de nivel primario que hoy cumplen tres semanas viéndose obligados a estudiar virtualmente.

Los padres de familia se encuentran desesperados, pues no quieren que sus hijos sigan recibiendo educación de forma remota, pero tampoco quieren que contraigan enfermedades. Además, algunos menores no pueden conectarse a las clases debido a que no cuentan con acceso a internet.

Según el director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, Luis Quintanilla, los estudiantes deberán recibir clases virtuales otros dos meses. “El viernes se hace una faena general de limpieza, con participación de los padres de familia, que está coordinado con los maestros”, aseguró.

En videos grabados por los propios padres de familia se puede ver la gran cantidad de pulgas que hay en las instalaciones del colegio: los insectos, que se cuentan por millares, se trepan a las piernas de quienes ingresan al recinto educativo.

Los afectados han señalado que en el institución educativa hay presencia de perros y gatos, lo que podría haber contribuido a la proliferación de las pulgas, aunque no se ha confirmado como el factor principal.

¿Qué dice el colegio?

A través de un comunicado compartido el pasado 11 de mayo, ‘El Amauta’ comunicó lo siguiente:

El día viernes 3 de mayo, por la noche, se realiza la fumigación para eliminar las pulgas.

El día lunes 6 de mayo en coordinación con la lE Daniel A, Carrión se vuelve a fumigar debido al poco efecto causado.

El martes 7 de mayo a las 9:00 a.m. con el apoyo de la ugel 05, la directora Jenny Lara Quispe y el director de la Drelm, Luis Alberto Quintanilla nos apoyan haciendo más campaña de fumigación para erradicar las pulgas y se determina que las clases sean de modo virtual hasta el día viernes 10 de mayo.

La municipalidad de San Juan de Lurigancho también interviene con su apoyo, fumigando la parte exterior e interior de nuestra Institución Educativa.

El miércoles 8 de mayo recibimos la visita de la diris lima centro, en mérito al oficio N° 01410-2024-Minedu/VMGI/DIR-OSSE, el cual se levanta un acta de lo actuado, buscando el foco infeccioso, llevando una muestra cuyo informe será elevado a la ugel 05 para conocimiento de la comunidad.

El jueves 9 de mayo se volvió a fumigar el local del nivel secundaria, como también el viernes 10 de mayo.

El sábado 11 de mayo los padres de familia acuden a la limpieza general del local de secundaria, habiendo todavía pulgas, sobre todo en la parte de la tierra. Se levanta un acta para detallar lo sucedido y que las clases seguirán siendo virtuales hasta la erradicación de las mismas. El regreso a las clases presenciales se les comunicara conforme a los resultados que obtenemos del día a día.

La Institución Educativa ha mantenido comunicación directa con la Ugel 05, esperando los resultados hasta el sábado 11 de mayo, desafortunadamente con resultados no favorables. La dirección y la APAFA tienen una audiencia este lunes 13 de mayo con la directora de Ugel 05, para buscar estrategias de poder dar con la solución del problema. De esta manera con el diálogo y coordinación demostramos como se enfrentan estos problemas.

Así se llevó a cabo una de las fumigaciones:

Foto: Municipalidad de San Juan de Lurigancho

Foto: Municipalidad de San Juan de Lurigancho

Foto: Municipalidad de San Juan de Lurigancho

