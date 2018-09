El estadio Alejandro Villanueva, de La Victoria , conocido como Matute, era –y aún sería– la obsesión del pastor Alberto Santana Leiva , autoproclamado apóstol y líder de la Iglesia Cristiana Mundial El Aposento Alto. Este no dudó en ofrecer comprar de golpe, es decir, en efectivo, la millonaria deuda que registra el club Alianza Lima.

George Forsyth , ex arquero del cuadro blanquiazul y representante de los acreedores laborales de dicha institución, señaló que Santana les comentó que tenía la intención de pagar, al cash, la deuda total del club, que asciende a unos S/45 millones.

“Nos ha buscado porque él tiene la intención de comprar el estadio. Incluso nos contó la historia del sueño que tuvo, que estaba caminando por la avenida México, por la avenida Aviación, (porque) iba a comprar un local, pero bajó un ángel que le dijo no, que este local no, que tienes que comprar el estadio”, manifestó.

Afirmó que tuvieron una reunión en un restaurante, frente al local deportivo, en el que Santana ofreció pagar, también en efectivo, la deuda que Alianza Lima mantiene con sus acreedores laborales, la que, actualizada a la fecha, asciende a unos S/8 millones.

“Le explicamos muchas veces que la ley especial que rige esta reestructuración no permite la venta del estadio... De ninguna forma puedes comprar el bien, el predio, el terreno no está en venta... Al fin y al cabo, tendría que haber una asamblea de socios... Se le explicó, pero parece que el señor Santana no tenía la legalidad clara”, refirió.

Forsyth indicó que la estrategia del pastor era “pagar lo suficiente” –siempre en efectivo– a los distintos acreedores para apoderarse del recinto, que el último lunes motivó un violento enfrentamiento. “No se nos ocurría venderle nuestra deuda a una persona que pretendía hacer una iglesia en la cancha de fútbol”, dijo.

INSISTE EN SER PROPIETARIO

Sobre este tema, Santana reiteró, en conferencia de prensa realizada en su local de Independencia, que el terreno que usurparon no le pertenece a Alianza Lima y que fue adquirido a unas personas naturales.

“Nosotros, como iglesia, dijimos vamos a hacer un culto e ingresemos al terreno que nos pertenece. Pero antes comunicamos a las autoridades, 72 horas antes al ministro del Interior, diciéndoles que íbamos a tomar posesión”, recalcó.

Respecto al violento ingreso de sus seguidores al estadio aliancista, la madrugada del lunes, el mismo día que Keiko Fujimori declaró como testigo ante el Congreso en la investigación que implica al parlamentario Héctor Becerril, el pastor descartó que mantenga amistad con la lideresa de Fuerza Popular.



TENGA EN CUENTA