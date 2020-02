Tienen la piel y el corazón blanquiazul. Integrantes del Comando Svr y Los de Oriente han convertido sus cuerpos en lienzos para rendir homenaje a la grandeza del Club Alianza Lima.

Los tatuajes forman parte del proyecto "En las buenas, en las malas y en la piel" del fotógrafo Gabriel Vargas, hincha del equipo de La Victoria desde que era niño, quien lleva capturando desde abril del 2015 los homenajes de los barristas.

La idea surgió después del partido de ida de la semifinal del Torneo del Inca 2015, cuando fue al estadio con su cámara y se percató que al igual que su amigo, el resto de integrantes de la barra también tenían varios tatuajes del club.

El escudo blanquiazul, la histórica fecha de su fundación, figuras de la talla del 'Nene' Cubillas, 'Perico' León, 'El poeta de la zurda' César Cueto y promesas de amor eterno, son algunas de las ilustraciones que han sido capturadas por Vargas.

El proyecto inició con buen pie, pero con el paso del tiempo las dificultades fueron apareciendo. "Un gran problema que he tenido es con la Policía, si no te permite ingresar con lentes de sol menos con una cámara. Por ese motivo me ha retrasado mucho más tiempo de lo previsto", cuenta el comunicador a Perú21.

"En las buenas, en las malas y en la piel", proyecto del fotógrafo Gabriel Vargas.

Pese a ello, continuó capturando el sentir de los hinchas y cuatro años después ha presentado el primer avance en su página web. "El primer tatuaje fue un perro con la camiseta de Alianza y la bandera de Perú, lo retraté en el Callao. Ahí inicio todo. Todos los tatuajes son especiales porque se han tomado la molestia de contactarme incluso han arreglado sus tatuajes para que salgan en el proyecto", recuerda.

- ¿Qué significa para un hincha de Alianza Lima tatuarse al club en la piel? Es poder mostrar que no son de Alianza, sino Aliancistas. Es un sentido de pertenencia. Una vez me dijeron “un buen Aliancista siempre lleva algo de Alianza consigo” y me mostró su tatuaje.

- ¿Cómo haces contacto con Comando Svr y Los de Oriente, cuáles fueron las reacciones a tu trabajo? Tengo amigos que pertenecen a la barra, esto me facilitó el contacto, siempre fueron amables y apoyaron el proyecto, incluso me llevaron a sus barrios cuando había campeonatos y he podido viajar con la barra a provincia.

- ¿Qué le falta al proyecto para darlo por “terminado"? Actualmente tengo un aproximado de 150 tatuajes fotografiados, me gustaría seguir aumentando la cifra y poder hacer una muestra.

El camino todavía es largo. Gabriel Vargas espera poder finalizar "En las buenas, en las malas y en la piel" con la colaboración de más hinchas y convertirlo pronto en un fotolibro.

"Gracias a Alianza he conocido personas igual de apasionadas por el club o incluso más que yo. Alianza me dio buenos amigos e historias, por eso este proyecto es un granito de arena para seguir difundiendo el aliancismo y despertar la pasión que tengo en otros hinchas o simpatizantes", manifiesta convencido que el proyecto continuará creciendo.

Si quieres conocer más sobre el proyecto fotográfico de Gabriel Vargas, ingresa a su página web.