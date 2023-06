Jovita Dilas Cabrera es una mujer rural que se dedica a diversas actividades del campo en Chetilla, uno de los distritos con mayores índices de pobreza en la región Cajamarca, que aprendió a leer y escribir en su edad adulta con el programa de alfabetización de la Fundación Dispurse. Así como ella, hay muchos campesinos que no tuvieron acceso a la educación debido a que el 12% de la población rural está en condición de analfabetismo, de acuerdo con el INEI (2021).

La situación se agrava si se considera el género, ya que la tasa de analfabetismo en mujeres es tres veces mayor al de los hombres. “En Chetilla hay machismo, tenemos presidente de ronda, agentes, pero no nos dejan participar a las mujeres. Me decían que soy una alfabeta, me decían que soy ignorante, siempre me han dicho así.”, sostiene.

Frente a esa situación, Jovita comenzó a reflexionar sobre sus estudios, en particular en la necesidad y urgencia de comenzar a leer y escribir para mejorar su condición de vida. “¿Y por qué yo no estoy así? ¿Qué puedo hacer para poder estudiar? ¿A dónde puedo correr para poder estudiar? Yo quiero estudiar”, subraya.

Jovita pudo educarse en su comunidad, compartiendo sus actividades en el campo con su educación, utilizando una app a través de una tablet que no necesita conexión a internet para funcionar, diseñada para proporcionar a los adultos una alfabetización básica, digital, funcional y crítica. Así, gracias al aplicativo FOCUS y a su dedicación, ahora puede leer, escribir y realizar cálculos básicos.

Ruth Anastacio, gerente de Operaciones de la Fundación Dispurse, sostiene que las mujeres rurales mejoran su autonomía gracias a la lectura y escritura. “Estas habilidades les permiten el acceso a la información, mejorar sus prácticas productivas, aprovechar oportunidades económicas, mejorar la salud de sus familias, velar por el cuidado del ambiente, fortalecer su ejercicio ciudadano, convirtiéndose en agentes de desarrollo en sus comunidades como es el caso de nuestra estudiante Jovita Dilas”, agrega la especialista.

En áreas rurales, más del 12% de la población no sabe ni leer ni escribir. La mayoría de personas en condición de analfabetismo son mujeres.

Ahora, Jovita es una lideresa reconocida en su comunidad. Es presidenta de Ambiente, Agua y Pachamama, así se encarga de velar por el bienestar ambiental de su comunidad, también es defensora del acervo cultural del distrito de Chetilla donde todavía se habla el Quechua y es una de las principales impulsoras de la educación para las mujeres que no fueron a la escuela. Precisamente, Anastacio resalta que la alfabetización empodera a las mujeres rurales y les permite participar de manera activa en la toma de decisiones en su vida personal, familiar y comunitaria.

El trabajo de Dispurse para educar a mujeres del campo:

El Programa de Alfabetización para Adultos de la Fundación Dispurse utiliza el aplicativo FOCUS así como otros materiales educativos para el trabajo individual y grupal. El éxito del programa radica en su flexibilidad en cuanto a tiempo y lugar, gracias a ello los estudiantes aprenden en sus viviendas, intercalando la educación con sus actividades agrícolas y productivas, en sus mismas comunidades, además no es necesario tener conocimientos previos para el uso de la tecnología.