Luego que la periodista Alexandra Hörler denunciara que en los últimos días ha recibido amenazas de muerte a través de su cuenta de Twitter y mediante llamadas telefónicas, la co-conductora de 90 Segundos edición mediodía anunció esta tarde que ha recibido el respaldo de la Policía Nacional.

"He recibido todo el apoyo de la Policía del Perú y el canal Latina. Y he tomado medidas pertinentes. Nadie acabará con mis ganas, mi pasión y menos mi vida", publicó Alexandra Hörler en Twitter.

Asimismo, la periodista utilizó su cuenta para agradecer el apoyo y la preocupación que mostraron sus seguidores y familiares ante estas amenazas. Además, resaltó que es una "mujer fuerte que no se deja asustar".

[NOTA ORIGINAL]La co-conductora de 90 Segundos edición mediodía, Alexandra Hörler, denunció que ha recibido una serie de amenazas contra su vida en los últimos días. Según narró, estos actos se deben a que criticó al periodista deportivo Silvio Valencia, quien estuvo detenido hace algunos días.

"En principio me siento asustada, preocupada. Todo empezó el viernes. Dije que lo tomaré como de quien viene, pero luego llamaron a mi teléfono. Me han escrito al WhatsApp y sé que hay un grupo de Facebook", manifestó en el noticieron '90 Matinal'.

[Silvio Valencia: Gonzalo Núñez y Alexandra Hörler se enfrentaron por detención del periodista]

Alexandra Hörler, quien tiene una alta cantidad de seguidores en redes sociales, tuiteó el pasado viernes: "Se lo llevaron como mereció. Como un delincuente", en referencia al arresto de Valencia, quien fue detenido en el Estadio Nacional en la previa del Perú vs. Venezuela.

Tal acción, según Horler, tuvo como consecuencia el recibir una serie de amenazas contra su vida. La narradora de noticias explicó que estos amedrentamientos han sido virtuales y que incluso le han mandado fotografías donde aparecen armas y balas.

[Silvio Valencia: Fiscalía dispuso su libertad tras ser detenido en el estadio Nacional]

"Creo que irnos al extremo de que me manden fotos con pistolas, que me amenacen de muerte, eso ya es ir a otro tema (…) nadie tiene que recibir ese tipo de acoso o amenaza (…) creo que vivimos en un país bastante violento con un alto índice de feminicidios y violencia contra la mujer", añadió. Please enable Javascript to watch this video

Las amenazas contra Alexandra Hörler se han dado a través de Whatsapp y Twitter. Algunos tuits dicen que solo hacen 'lo que nos pidió Silvio Valencia', otros me dicen que 'respete al Sensei' (apodo del referido periodista)", contó.

La conductora señaló que pedirá garantías para su vida ante la Policía Nacional y que para ello Latina le brindará asesoría legal. Por lo pronto estuvo retuiteando todas las amenazas recibidas.

DATOTras lanzar su tuit, Alexandra Hörler tuvo un breve enfrentamiento con Gonzalo Núñez, compañero de Valencia y conductor de Exitosa Deportes. Aquel día también denunció sobre las amenazas que ya recibía.