Alex Melo es el chef peruano que movió la tendencia de los barcos marinos y ahora presenta su segundo local, que ofrece el barco ‘Destroyer’ para 12 personas.

El hombre, de 48 años, es un apasionado de la vida, muy querido por todos sus colegas cocineros y amigos, quienes celebraron hace unos días el matrimonio de este chef con el amor de su vida: la cocina.

En medio de la celebración por la inauguración de su segundo restaurante ‘Costa del Mar’ en Villa el Salvador, especializado en ofrecer los famosos barquitos marinos, el chef sorprendió a sus invitados al llegar en limusina, luciendo un traje pintoresco.

Una vez iniciada la ceremonia, invitó a todos a pasar a la cocina, donde se encontraba su amada, una cocina industrial de acero inoxidable de 4 hornillas, que tenía como adorno un velo de novia.

El chef se casó con su cocina, teniendo de padrinos a Alonso García, su amigo cocinero del restaurante El Hawaiano; y a Goyita Orbegoso, de Goyi Salón y Spa, un centro de belleza muy concurrido por artistas en la zona sur de Lima. El que los casó fue el diseñador de modas y organizador de bodas, Néstor Monroy.

En medio de un grupo de fotógrafos, reporteros de prensa y otras figuras de la gastronomía, Alex Melo le dio el “Sí” a su cocina, se encendió el fuego, ambos lucieron unos anillos y solo el cocinero firmó una carta símbolo de esta unión.

“Si un peruano se casó con un árbol y vemos otros casos en el extranjero, ¿por qué yo no me puedo casar con el amor de mi vida?”, dijo el chef antes de firmar la unión. En el curioso evento no falto la comida, la música, las risas y videos para retratar el momento, donde acudieron unas 80 personas.

“Todo esto lo hice por el amor y compromiso que tengo con la cocina, un romance que nació desde que tenía 10 años. Agradezco a las personas que me apoyaron para hacer realidad este sueño y esta locura, pero el mejor regalo fue la presencia de mis amigos, quienes no criticaron ni cuestionaron esta actividad, por el contrario, desearon que nos vaya bien en este, mi segundo local Costa del Mar”, resaltó el cocinero.

