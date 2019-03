Alertan sobre más de 1,500 colegios informales en Lima

A solo tres días de que se inicie el año escolar en la mayoría de colegios particulares de Lima, ayer el Indecopi advirtió sobre más de 1,500 centros educativos informales. Ante ello y a fin de evitar que miles de alumnos resulten perjudicados, exhortó a los padres de familia a que verifiquen la legalidad de los establecimientos a los que enviarán a sus hijos a través del sitio web Identicole, una herramienta estadística del Ministerio de Educación (Minedu).

“Son más de 1,500 establecimientos que han sido identificados como ilegales por el Minedu”, señaló Ana Peña, gerente de Supervisión y Fiscalización del Indecopi, tras anunciar que han comenzado a aplicar las sanciones a estos centros educativos.

En efecto, esa cifra de centros de estudios informales ya había sido adelantada por el Ministerio de Educación. Así, el Indecopi anunció que había multado a 2 0 colegios ubicados en San Martín de Porres, Carabayllo, Los Olivos y San Juan de Miraflores.

En conjunto, el monto de dichas sanciones llega a más de un millón de soles. Esto, según la citada entidad, por haber infringido el deber de idoneidad y “haber vulnerado las expectativas de los padres de familia que confiaron la educación de sus menores en un establecimiento que no se encontraba autorizado para brindar el servicio educativo”.



EXHORTAN A PADRES

Si bien el Indecopi aplica sanciones económicas, corresponde al Minedu y a los municipios evitar que estos locales ilegales sigan funcionando.

Además, los padres de familia pueden verificar si el centro educativo en el que pretenden que estudien sus hijos cumple con las normas. Esto a través de http://identicole.minedu.gob.pe/. Basta con colocar el nombre del colegio para saber si cuenta con la autorización del Minedu.

“Necesitamos que los padres se sumen a este proceso de identificación de colegios informales. El tema es grave porque al ser ilegales, no son visibles para el sistema y no sabemos cómo son sus procesos para contratar profesores, seleccionar textos, entre otros”, sostuvo Ana Peña.



TENGA EN CUENTA

-Mariella Zapata, directora de Gestión Escolar del Minedu, indicó que se está realizando un trabajo conjunto para cerrar los colegios informales. “Es importante que los padres de familia se informen antes de matricular a sus hijos a fin de que no sean estafados”, sostuvo.

-El Indecopi explicó que existen tres supuestos para declarar un colegio como informal. Que no cuente con autorización del Minedu, que esté brindado un servicio educativo para un nivel que no ha sido autorizado o que esté ofreciendo este servicio en un local distinto al autorizado.