Continúa la aparición de más pelícanos muertos en los balnearios del país. En esta ocasión, vecinos reportaron el hallazgo, desde el viernes último, de cadáveres de este tipo de aves a orillas de las playas de Punta Hermosa y San Bartolo, aparentemente a causa de la influenza aviar.

La semana pasada el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) declaró al país en alerta sanitaria por un periodo de 180 días calendario para evitar que la influenza aviar H5N1, y por ello, se estableció una vigilancia epidemiológica en playas del litoral de Piura, Lambayeque y Lima.

Senasa informó que se reportaron pelícanos muertos afectados por influenza aviar en playas de Piura, Lambayeque y en Puerto Viejo, situado en la provincia limeña de Cañete. Sin embargo, en los últimos días se han reportado cientos de pelícanos muertos en Áncash y ahora en otros distrito de la capital que es Punta Hermosa.

“Desde el día viernes han estado apareciendo los pelícanos muertos. Tenemos la preocupación que los surfistas y pescadores se puedan contagiar con esta enfermedad [la gripe aviar]”, señaló uno de los vecinos de Punta Hermosa. “Tengo una bodega frente al malecón central y es preocupante que el municipio cierre el ingreso a la población y no haya comercio”, agregó.

Reportan la aparición de pelícanos muertos en playa Punta Hermosa

En San Bartolo se reporta un similar panorama de pelícanos muertos o agonizando en las orillas de una de sus playas. Uno de los residentes del lugar indicó que entre unas cincuenta o sesenta de estas aves fueron retiradas.

“Es preocupante para nosotros e inclusive para los visitantes a quienes les recomendamos que no ingresen por precaución, pero algunos sí ingresan porque tampoco no tenemos por qué prohibirle. Suponíamos que la alerta era al norte, pero no tan cerca”, indicó.

Aparecen otros 300 pelícanos muertos en Samanco

Autoridades reportaron el hallazgo de los cadáveres de 300 de estas aves, aparentemente a causa de la influenza aviar, en las playas del distrito de Samanco, región Áncash.

Las playas Mar Brava, Los Chimus, El Enrocado y Las Salinas; son los lugares donde han aparecido los animales. En estos lugares también se realizan actividades de pesca artesanal.

La Municipalidad Distrital de Samanco, con el apoyo de las brigadas del Senasa, procedieron al levantamiento y entierro de los pelícanos muertos, conforme a los protocolos establecidos.

Además, el Senasa también estudiará las muestras de los animales para determinar si están infectados por la influenza aviar H5N1, por la cual se ha emitido una alerta sanitaria en el país.

No tocar las aves

Se recomienda no manipular aves silvestres (muertas, heridas o sanas) y en el caso de observa la presencia de aves muertas o enfermas, notificar al Senasa mediante el celular: 946-922469 o al correo reporta.peru@senasa.gob.pe.

¿Qué es la influenza aviar?

La influenza aviar es una enfermedad que no tiene cura ni tratamiento, causa alta mortalidad en aves silvestres y domésticas como patos, gallinas, pollos, pavos, entre otros.

La presencia de la enfermedad en el país aún es objeto de estudio por parte del Senasa; sin embargo, la primera hipótesis se enfoca en el movimiento que realizan las aves silvestres migratorias, que usualmente, son portadoras del virus de Influenza.

No obstante, el Senasa hace un llamado a la tranquilidad a los productores avícolas y consumidores del país; considerando que, estos casos no representan riesgo para el consumo humano de carnes y huevos de aves domésticas ni productos marinos.

