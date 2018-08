Lo crea o no, agentes de diversas comisarías del país han sido engañados por personas que, haciéndose pasar por altos funcionarios de ministerios, les exigen dinero para no sancionarlos o para no destacarlos a otros lugares.

Esta denuncia se hizo pública, en los últimos días, gracias a audios difundidos en las redes sociales. Todo comienza con la llamada de una persona, la que dice ser la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta.

Esta crea “situaciones para amedrentar al personal”, tal como consigna la Nota Informativa N° 3429-2C-01-42 del 28 de julio, de la Subdirección General de la PNP.

Luego de esta comunicación, sigue otra llamada de un sujeto que se hace pasar por el viceministro de Orden Interno, general (r) Carlos Enrique León Romero.

Este le llama la atención al interlocutor –un policía– por la mala actitud que habría tenido con la falsa ministra. “Yo no voy a permitir que le hayan faltado el respeto a la doctora”, refiere el falso viceministro.

A continuación, amenaza al agente: “Yo voy a elaborar un documento para que se le haga una sanción inmediatamente y se le remueva del cargo de comisario”.

Pero, casi de inmediato, viene la negociación. “Salvo que el superior me diga ‘me voy a portar con tres botellas de whisky’... Eso lo necesito para el día de hoy, porque hoy voy a brindar con la familia”.

El sujeto le dicta una cuenta de ahorros del Banco de la Nación en la que debe hacer el depósito de 500 soles para poder comprar sus tres botellas. “Cuenta conmigo para lo que quieras”, finaliza.

LLAMADAS FALSAS

​

Esto fue lo que le pasó al superior Santos Céspedes del Rosario, jefe de la comisaría de Bellavista, en Cajamarca, quien es el autor de la grabación divulgada por redes sociales.

“Además de esta, hay otra llamada hecha en la comisaría de Puerto Rico, en Piura. Allí contestó un alférez, que tuvo el tino de comunicarse conmigo y consultarme”, sostuvo a Perú21 el viceministro de Orden Interno, general (r) Carlos Enrique León Romero.

A raíz de esto, la Policía ha alertado a todas sus unidades. “La Dirincri está efectuando las investigaciones, que van por buen camino. Por este hecho, yo ya he presentado una denuncia ante el Ministerio Público”, afirmó.

Indicó que es muy difícil que una autoridad de alto nivel del Ministerio del Interior o cualquier otro sector se comunique directamente con una comisaría, menos aún para llamar la atención.

“La obligación del funcionario es comunicarse con el director general o con el inspector general PNP para dar a conocer una infracción. No tenemos ni mando ni comando con el personal policial”, dijo.