Aldo Morzán, 'El caballero de la noticia', murió a sus 75 años [VIDEO Y FOTOS]

El periodismo se viste de luto. El emblemático narrador de noticias Aldo Morzán falleció este martes a los 75 años a causa de un mal cardíaco.

El llamado 'Caballero de la noticia' comenzó su carrera en radio Reloj, luego pasó a Latina, también estuvo Panamericana, hasta que llegó a reemplazar al locutor principal de ATV donde se quedó por 14 años.

La última vez que apareció en la pantalla chica fue hace cinco años junto a Pilar Higashi y Ana Trelles como parte de las celebraciones de los 30 años de ATV Noticias.

"Son 16 años que no narro noticias, me he sentido sumamente emocionado, sumamente nervioso, el nerviosismo que uno tiene al aire es incomparable, me siento en familia aquí en ATV, y me siento muy tranquilo", fueron las palabras de Aldo Morzán, quien formó parte del noticiero por un día.

" Nosotros fuimos líderes por más de cinco años y ganábamos premios como los mejores de la televisión, eso tuve el orgullo y honor de formarlo en ATV. La tecnología de ahora me ha impresionado, sin embargo, el modo de trabajo es muy similar. Hicimos muchas cosas aquí y lo más lindo que hicimos amistad. Es algo que perduró toda la vida. Duró los 14 años que estuve aquí. Yo aún veo el noticiero", dijo el 'Caballero de la noticia'.

Cuando estaba en la conducción, una de sus frases célebres era: "Quiero saludar al público televidente por su amable sintonía".

