Alcalde de SJL sobre aniego: "Es una irresponsabilidad técnica de Sedapal"

Alex Gonzáles, alcalde de San Juan de Lurigancho , responsabilizó a Sedapal por el gran aniego que se ha producido este domingo en varias cuadras del jirón Próceres de la Independencia y enfatizó que algunos funcionarios tendrán que asumir su responsabilidad penal.

“Acá no solo el desagüe está corriendo por las calles, son aguas con excretas. Esta es una irresponsabilidad técnica de Sedapal, así no van a tratar a San Juan de Lurigancho. No somos peruanos de quinta clase, esto lo resuelven inmediatamente”, dijo el burgomaestre.

En ese sentido, aseguró que en minutos se reunirá con los regidores del municipio para declarar la emergencia sanitaria en la jurisdicción. Además, dijo que esta gran inundación podría estar amenazando al Tren Eléctrico.

“Esta no puede ser otra cosa que la irresponsabilidad, cuando falta un plan de prevención, que le advertí al presidente del directorio de Sedapal. Está amenazado el Tren Eléctrico, porque estos tubos de desagüe de grandes dimensiones van en paralelo”, aseveró.

“No es posible que por una razón técnica subsanable, que hace dos semanas lo anunciamos, tengamos que pasar esta situación crítica. Así no se trata al distrito”, agregó Gonzáles.

Asimismo, criticó que Sedapal haya decidido restringir el agua en diversos sectores de San Juan de Lurigancho, como una de las medidas para solucionar el problema.

“Lo que han optado es cortar el agua a mis vecinos. O los van a matar de sed o los van a inundar con aguas servidas. (…) Esa no es una solución, qué poco sentido de profesionalismo”, comentó.

Finalmente, aseguró que los funcionarios responsables de este aniego tendrán que asumir su responsabilidad penal y resarcir a los comerciantes de las zonas afectadas, ya que muchos de ellos incluso han perdido sus tiendas.

“Tendrán que asumir su responsabilidad penal, que resarcir a los comerciantes. Muchos han perdido sus tiendas”, puntualizó.