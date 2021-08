El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció que enviará este jueves un oficio al presidente Pedro Castillo explicando los riesgos que tiene la implementación de rondas para la seguridad ciudadana. Explicó que esta medida sería sumamente peligrosa pues supone “enfrentar a peruanos contra peruanos”.

En declaraciones a la prensa desde Surco, en donde supervisó los avances en las obras del paso a desnivel del Óvalo Monitor Huáscar, señaló que este tipo de rondas se han usado en países como Cuba, Venezuela y Guatemala.

“[Incluir rondas] Es peligrosísimo, es como se ha hecho en Cuba, Guatemala y Venezuela, para tener grupos paramilitares o parapoliciales y eso no se puede hacer. Estaríamos enfrentando a los peruanos entre ellos. El día de hoy le voy a enviar una comunicación al presidente con nuestras apreciaciones desde la Municipalidad de Lima y por qué creemos que esto no es algo beneficioso”, señaló.

En esa línea, Muñoz Wells también consideró que se debería reforzar a la Policía Nacional como institución para que desempeñe su trabajo en la lucha contra la delincuencia y otros delitos.

“No queremos que esto se use para armar grupos que pueden ser de control político, y que se use a un grupo de peruanos para enfrentar a otros peruanos. Es algo innecesario, hay que fortalecer a la PNP y mejorar el trabajo de inteligencia, no busquemos alternativas que son peligrosas”, agregó.

En su discurso de asunción de mando ante el Congreso de la República, el jefe de Estado manifestó que la Policía Nacional es el pilar de la seguridad ciudadana en el país, pero consideró que su labor no es suficiente debido a que la población es afectada por pandillas, bandas y los robos callejeros.

En cuanto a los avances en la obra del pase a desnivel, el burgomaestre de la capital detalló que actualmente hay un avance del 15% y que se tiene previsto que pueda inaugurarse en el primer semestre del próximo año.

