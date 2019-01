Alcalde de Miraflores defendió contratación de 16 ex funcionarios de Luis Castañeda

El alcalde de Miraflores , Luis Molina , defendió su decisión de contratar a 16 funcionarios que trabajaron durante la gestión de Luis Castañeda Lossio al frente de la Municipalidad de Lima.



De acuerdo a Canal N, el burgomaestre señaló que dicho personal representa el 30% de las contrataciones de funcionarios de confianza y que de los 16, solo uno milita en el partido Solidaridad Nacional.

Remarco que Abdul Miranda, ahora gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, trabajó en la Municipalidad de Lima desde la gestión de Alberto Andrade, y que Mario Casaretto, gerente de Defensa Civil, “es un comandante de los Bomberos que conoce mucho”.

Luis Molina aclaró que no se dedicará a investigar la administración de su antecesor, Jorge Muñoz, actual alcalde de Lima, pues consideró que para esa labor de fiscalización está la Contraloría.

“Con Jorge tenemos buenas relaciones, eso no va a suceder, porque yo he venido para construir hacia adelante, hacia atrás no me interesa porque hay una institución que es la Contraloría, pero no va a haber cacería de brujas”, indicó.

Luis Molina ganó las elecciones en Miraflores representando al partido Solidaridad Nacional, cuyo líder es el ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio.