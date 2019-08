Alcalde de Lince afirma que no existe “arbitrariedad” en el retiro de módulo de “Mi Carcochita” | VIDEO

Tras el retiro del módulo del conocido restaurante y sanguchería “Mi Carcochita”, ubicado en Lince , el alcalde del distrito, Vicente Amable, sentenció que “no se ha cometido ninguna arbitrariedad” con el desalojo.

El burgomaestre afirmó que el establecimiento instalado en la vía pública no “contaba con autorización municipal”. Además, sentenció que "al dueño ya se le había agotado todos los procedimientos administrativos"; por tal razón, se procedió con el retiro.

“No ha habido arbitrariedad. Nosotros hemos agotado todas las vías correctas para proceder de una manera adecuada… Luego de agotar los procedimientos administrativos, se le indicó al administrado a que proceda con el retiro de su módulo”, señaló Vicente Amble para Canal N.

-Reorganización-

El alcalde de Lince sentenció que en su gestión continuará reorganizando el comercio ambulatorio.

“El comercio ambulatorio tiene una característica y una finalidad de origen que es de ayuda social. En nuestro distrito hay venta ambulatoria; sin embargo, estamos procediendo a hacer un trabajo de regularización por un descontrol que ha existido”, señaló.

Además, explicó que en los próximos días emitirán una nueva ordenanza sobre la venta ambulatoria a fin de conseguir un reordenamiento en el distrito.

“Vamos a emitir una nueva ordenanza de venta ambulatoria. Fundamentalmente se le otorgará a las personas que necesiten salir una crisis económica, que sean vecinos de Lince y van a tener que cumplir con una formalidad, una encuesta social que sustente esa necesidad”, finalizó.

-Caso-

Durante esta madrugada, personal de la Gerencia de Fiscalización de la Municipalidad de Lince retiró el módulo del conocido restaurante “Mi Carcochita” por no contar con autorización municipal. Tras la diligencia solo quedó la base de cemento.

Hugo Ayala, dueño de ‘Mi Carcochita’, dijo que recibió notificaciones, sin embargo, explicó que la permanencia del módulo aún se encuentra en litigio. Indicó que el puesto, que ocupaba espacio público, es un negocio formal.

“No me quieren renovar el convenio la nueva gestión. La anterior gestión no es que no tuvieron la voluntad, sino que les ganó el tiempo. Somos una empresa constituida, tenemos más de 60 trabajadores, hacemos facturación. No somos informales”, dijo el fundador de ‘Mi Carcochita’, negocio que tiene más de treinta años.