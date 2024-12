Alcalde de Surco, Carlos Bruce, plantea traslado de Base Aérea Las Palmas

El alcalde del distrito de Surco, Carlos Bruce, se pronunció hoy a favor de una eventual traslado de la Base Aérea Las Palmas que está ubicada en su jurisdicción.

Ello debido a los innumerables vuelos y maniobras que en los últimos dos días han venido realizando aviones caza de la Fuerza Aérea del Perú en la zona y que han afectado a los vecinos.

"No se puede seguir afectando la tranquilidad de los vecinos, en especial de niños, adultos mayores, personas con discapacidad, mascotas, etc. si no estamos en ningún conflicto bélico", precisó el alcalde a través de una publicación en la red social X.

Efectivamente en los últimos días se ha podido escuchar y ver el desplazamiento de numerosos aviones en la zona sin que haya habido información previa oportuna al respecto, por lo que inicialmente generó alarma entre los pobladores.

En el curso de los días, sin embargo, esta situación no solo ha provocado molestias por el fuerte ruido, sino por el movimiento de ventanas, alarmas y alteración del estado de ánimo de personas discapacitadas, adultos mayores y mascotas.

En esa línea, el burgomaestre de Surco dejó abierta la posibilidad de solicitar formalmente un traslado del establecimiento militar a otra área.

Bruce, además, recordó que en el año 2019 una avioneta que despegó de la base de Las Palmas se estrelló en la avenida Surco y agregó que ese hecho "ya es una llamada de alerta que no es conveniente que se estén haciendo estas maniobras con aviones caza sobre zonas densamente pobladas como Surco, Barranco, Chorrillos y Miraflores". agregó.

Cabe mencionar que hasta el momento, la Fuerza Aérea del Perú, que tiene a su cargo la administración de la base militar, no se ha pronunciado sobre los reclamos y quejas de los vecinos.

