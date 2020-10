El alcalde de San Luis, David Rojas Maza, rechazó este lunes la denuncia en su contra en el marco de la investigación por presuntas compras irregulares de la Municipalidad de San Luis durante la emergencia del nuevo coronavirus. Indicó que hoy entregó toda la información a la Policía Nacional y el Ministerio Público durante el allanamiento a su vivienda, y otros 11 inmuebles entre lo que figura la sede de la citada comuna.

En diálogo con Canal N, el burgomaestre calificó de “calumniosa” las acusaciones en su contra. Detalló que la denuncia proviene de un exfuncionario que trabajó como asesor en el despacho de alcaldía y luego pasó a ocupar un cargo en el área de Procuraduría.

Dijo que el extrabajador fue despedido al ser denunciado por presunto asesoramiento a algunas empresas mientras laboraba en la municipalidad. Vale recordar que el Ministerio Público abrió investigación contra Rojas Maza, por el delito contra la administración pública en agravio del Estado. La autoridad aseguró que no existe una presunta sobrevaloración y que todo el proceso se ejecutó de forma regular.

“Aquí lo que viene es una denuncia calumniosa por parte de un exfuncionario. El señor Efraín Díaz Valdivieso nos ha denunciado de manera calumniosa cuando fue despedido en el marzo cuando se encontraron irregularidades al haber estado asesorando el municipio y empresas, de los cuales también ha sido denunciado”, refirió.

“El señor me denuncia supuestamente porque hay faltantes de un millón 400 mil soles lo que es totalmente falso porque en las fases de la compra se establece de que al consejo de regidores se ha ido informando mensualmente de las adquisiciones. Todo se ha hecho de manera regular”, añadió.

Asimismo no descartó que esta denuncia responda a una venganza política. “No descarto un tema de venganza política unido con otros intereses de otros partidos y de personas que han estado ligadas acá a la Municipalidad de San Luis. Me quieren vacar y me quieren suspender. Son seis pedidos [acusaciones] realizados por el señor Efraín Díaz acompañado del teniente alcalde y otros regidores. He recibido una corona de flores. A mí no me amilana nadie”.

David Rojas aclaró que se hizo un estudio de mercado para la adquisición de equipos de bioseguridad ante el COVID-19 como guantes, alcohol en gel, mascarillas, entre otros. Indicó que se llamaron entre cuatro y cinco empresas y se hizo la cotización, y no se hizo un proceso de licitación pública porque se trata de una compra de menor cuantía.

“Mi municipio no realiza compras grandes. Ese millón 400 mil es el presupuesto de un mes. Nosotros hemos hecho compras por menos de 8 UIT, las cuales ni llegan a S/21 mil o S/25 mil. Se hizo estudio de mercado. Se hizo adjudicación directa”, agregó.

Finalmente, contó que entregó su laptop y equipo celular de forma voluntaria. Aclaró que hasta el momento él y otros funcionarios están en calidad de investigados.

“Esta es una investigación preliminar. Aquí no se ha individualizado responsables. En un momento he pedido el levantamiento de comunicaciones, tributario, y de mis cuentas personales y [la información bancaria] de mi esposa. No tengo nada que ocultar”, enfatizó.

Denuncia

Según las investigaciones, se verifico una “presunta sobrevaloración en compras de productos anticovid de la entidad edil y gastos entregados a los regidores”, que no coinciden con lo declarado ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por un monto de S/1′472.000 al final del año. La entidad edil emitió un total de 167 órdenes de compra, de las cuales 102 se emitieron a nombre de cinco proveedores, apreciándose que el 61% de las contrataciones a manera de indicio revelaría por lo menos un interés indebido, indica la indagación fiscal.

