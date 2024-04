Fuerte denuncia. El alcalde Pachacámac, Enrique Cabrera, aprovechó una actividad en conjunto con la titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, para exponer las amenazas de muerte que viene recibiendo por presuntos traficantes de terrenos.

Cabrera detalló que las amenazas también son dirigidas a una funcionaria de su gestión y corresponderían a extorsionadores que le exigen no intervenir en un sector de su localidad, que está siendo invadido.

La autoridad no precisó si las amenazas son realizadas a través de mensajes o llamadas, tampoco del lugar exacto a la cual corresponde la invasión.

“Por lo general, no hago públicas estas denuncias de amenazas, porque no quiero obstaculizar las investigaciones policiales ni poner en advertencias a estas bandas criminales investigadas”, contó ante los medios de comunicación





No es el único alcalde amenazado

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, reveló que sigue recibiendo amenazas de muerte por parte de la banda criminal ‘Los malditos de Huáscar’.

En declaraciones a TVPerú, el alcalde dijo que estos delincuentes le enviaron un video donde le decían que lo asesinarían “sin importar la seguridad que tiene”.

“Me han enviado el video donde pasan en un vehículo y me dicen ‘que no importa cuánta seguridad tenga, igual me van a matar’. Lo que hemos hecho es mejorar la seguridad de mi vivienda, mis familiares ya están a buen recaudo”, expresó.

En esa línea, señaló que estas amenazas responden a su labor como alcalde, debido al cierre de prostíbulos y liberación de espacios públicos. Aseguró que las amenazan no van a detener su trabajo.

Jesús Maldonado, alcalde de SJL: "He recibido mensajes a nombre de Los Malditos de Huáscar'

Por ello, le envió un mensaje a la presidenta de la República, Dina Boluarte, que está sumergida en otras preocupaciones y no en la inseguridad ciudadana.

“Presidenta Dina Boluarte están a punto de matar una autoridad y usted continúa distraída en sus lujos. Saque las Fuerzas Armadas para San Juan de Lurigancho y mantengamos la paz que tanto buscamos”, concluyó.





