“El colectivo tiene el derecho constitucional de control ciudadano para poder ejercer ese procedimiento. Yo creo que están equivocados, deberían sumarse a la gestión para trabajar juntos”, dijo el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, al ser consultado sobre el proceso de revocatoria que un grupo de vecinos ha iniciado para sacarlo del municipio.

Enriqueta Portocarrero, representante del grupo de vecinos que busca la revocatoria de Canales, dijo el pasado 22 de junio a Perú21 que la autoridad edil no está haciendo las cosas como se debe, por ello la mayoría de residentes apuesta por su salida. La falta de seguridad y limpieza son algunos de los problemas que consideran claves. A ello se suma, controvertidas licitaciones.

“El señor Canales se debe dar cuenta que la revocatoria va”, afirmó Portocarrero, quien se mostró confiada en recolectar las 28 mil firmas que se necesitan. La recolección de firmas continuará hasta octubre.

LAS DISCULPAS

En diálogo con RPP, Canales respondió a las críticas por restringir el uso de parques, áreas verdes y otros espacios públicos para determinadas actividades, así como de imponer medidas que afectarían actividades económicas de emprendedores. Aunque no es su estilo, el burgomaestre se mostró reflexivo y reconoció que personal del municipio “cometió excesos” durante sus operativos de fiscalización.

“He pedido disculpas”, aseguró.

El alcalde de Renovación Popular fue cuestionado por restringir el uso de parques, áreas verdes y otros espacios públicos, y por imponer medidas contra las actividades económicas de los emprendedores de su jurisdicción.

Canales explicó que durante la crisis sanitaria causada por el coronavirus “muchos gimnasios y profesores de lugares donde enseñaban las danzas, y bailes dejaron sus locales y se fueron a los parques”.

“La pandemia ya acabó y los parques no son escuelas de fúlbito (…) Que se excedió nuestro personal operativo, absolutamente, y yo he pedido disculpas porque yo soy una persona educada y me gusta tratar a las personas con amabilidad”, aseveró en la entrevista con la citada radio.

