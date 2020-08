La noche del último sábado se convirtió en una tragedia cuando más de 100 personas intentaron huir de la discoteca clandestina Thomas Restobar ubicada en la cuadra 2 de la avenida Zinc en Los Olivos. En su intento por escapar de la intervención policial, la aglomeración se convirtió en una estampida que le robó la vida a 12 mujeres y un hombre. todos murieron asfixiados.

En diálogo telefónico con América, el alcalde de Los Olivos Felipe Castillo expresó sus condolencias hacia los deudos y reveló que recién a las 4 de la madrugada, seis horas después del caos, se enteró de la tragedia que enluta al distrito.

“Yo me he enterado recién a las 4 de la mañana por un problema de salud yo me acuesto temprano y tomo unos medicamentos. Apenas me desperté con la noticia he empezado a indagar y con una o dos horas ya tendremos mayor información”, dijo el burgomaestre.

Felipe Castillo agregó que el personal de fiscalización municipal y del serenazgo de Los Olivos se han visto diezmados por la COVID-19.

LA POLICÍA SE PRONUNCIA

Mediante un comunicado oficial del Ministerio del Interior, “no se empleó ningún tipo de arma o bomba lacrimógena”. Sin embargo, tres efectivos policiales resultaron lesionados luego de intentar liberar y auxiliar a las personas atrapadas.

“Los asistentes intentaron escapar por la única puerta de ingreso, atropellándose y quedando atrapadas entre la puerta y una escalera local”, indica el pronunciamiento.

Los heridos fueron evacuados a la clínica Jesús del Norte, ubicada en el distrito de Independencia. El dueño de la discoteca, hasta el momento, está como no habido.

Comunicado Mininter sobre tragedia en discoteca de Los Olivos

VIDEO RECOMENDADO

Joven que acudió a ‘fiesta de la muerte’ contó los momentos de terror que vivió en discoteca - Trome