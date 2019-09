El doctor Juan Luis Herrera, Director General de Operaciones en Salud, en conversación con ATV, dio a conocer que se separó a los tres responsables de difundir las fotografías del fallecido expresidente Alan García en el Hospital Casimiro Ulloa.

“Nosotros, en el sistema, ya tenemos identificados a los responsables. Bajo la vía administrativas, ya está activada la sanción correspondiente. Por un tema de respeto, no podemos dar el nombre. Fueron más de una persona. No puedo dar el detalle del grupo ocupacional, pero si es lamentable lo que ocurrió”, precisó.

Según Herrera, los involucrados están separados del nosocomio de manera preliminar.

“Ellos están fuera de la entidad. De acuerdo al proceso administrativos, les corresponde la separación de la entidad no de manera definitiva. Si mal no recuerdo, la suspensión es de seis meses a un año. El procurador está tomando acciones en la otra vía que no es la administrativa”, aseveró.

DIAGNÓSTICO

El pasado 17 de abril, el exmandatario Alan García tomó la fatal decisión de quitarse la vida disparándose en la cabeza. El diagnóstico fue de un impacto de proyectil de arma de fuego, con orificio de entrada y salida en el cráneo. Luego ingresó a sala de operaciones a las 07:17 a.m., pero fue en vano.

Su muerte fue como consecuencia de una hemorragia cerebral masiva por el proyectil del arma de fuego y un paro cardiorespiratorio.