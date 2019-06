Hombre intentó degollar a su esposa frente a sus hijos en El Agustino [VIDEO]

Una madre de familia denunció que fue agredida por su esposo frente a sus hijos en el interior de una vivienda, ubicada en el asentamiento humano El Amauta, en el distrito de El Agustino , según informó ‘América Noticias’.

La víctima contó que se encontraba separada de Carlos David Risco Armanza, pero este llegó a la casa para visitar a sus tres hijos. En plena discusión, la madre detalló que su presunto agresor le cortó el cuello con un cuchillo de cocina frente a los menores.

“Cuando él entró yo le reclamé, le dije: ´qué hacía acá’… Él me agarró del brazo dos veces, yo me paré y le dije: ‘yo te conozco a ti, tú no me vas a engañar, qué cosa quieres’. Y fue ahí cuando me cortó el cuello”, sostuvo la víctima.

Los tres pequeños quedaron asustados por lo sucedido. La agraviada fue auxiliada y trasladada al hospital Hipólito Unanue, donde le indicaron que el corte estuvo a milímetros de acabar con su vida.

Risco Armanza es buscado por los agentes de la Policía Nacional (PNP). La hermana de la víctima señala que posiblemente esté en el norte del país o quizás en Ecuador.

“Yo pienso que se ha ido al norte. Aparte él tiene pasaporte, tiene una hermana que vive en el Ecuador y siempre decía eso que se iba a ir”, sostuvo la hermana de la agraviada para ‘América Noticias’.

(Video: América Noticias)

Asimismo, pidió ayuda al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), debido a que sus sobrinos siguen atemorizados.

“Mi sobrina la última, quien ha visto todo, en la mañana se ha levantado. Está pendiente de la puerta, mira para todos lados. Mi sobrino no habla mucho, está muy callado. Los tres están mal”, indicó.

La hermana agregó que no es la primera vez que la víctima es agredida por su aún esposo y que ya lo ha denunciado en otras ocasiones. “Ella lo denunció, pero antes ha habido otra agresión y también lo había denunciado”, indicó.