La inseguridad en nuestro país es un tema que aún sigue afectando a muchos ciudadanos. En El Agustino un local de anticuchos fue asaltado por segunda vez. Con arma en mano, estos asaltantes ingresaron a robar a los comensales y el dinero de la caja.

La dueña del local manifestó que teme por su vida, pues es la segunda vez que roban en su local.

A través de videos se ve el preciso momento en que estos delincuentes irrumpen el restaurante. Uno de ellos se acerca a la caja para robar toda la ganancia del día y a los comensales, mientras que otro hace de 'campana'. Una vez cometido el delito, se retiran como si no hubiera sucedido nada.

“Anoche irrumpieron el local, vinieron con arma y el otro se acercó a la caja. El chico se fue para atrás y se llevaron toda la caja. El ayudante quedó muy nervioso. A unos de los comensales lo apuntaron en la cabeza”, señaló la dueña del restaurante.

Asimismo, indicó que las autoridades correspondientes no toman cartas en el asunto, pues los agentes policiales solo circulan pocas veces por la zona.

“Lo que más me preocupa en este caso es que en tan poco tiempo tengo dos asaltos. Antes no pasaba, pero ahora están robando bastante. Estaba conversando con los vecinos para poner seguridad porque la policía viene, se da la vuelta, pero en el momento del robo no está”, aseguró.

Los videos registrados por las cámaras de seguridad ya estarían en manos de las autoridades para encontrar el paradero de estos delincuentes.