El agua no solo es un líquido elemental para la vida humana, sino que, además; es fundamental para la economía de un país, especialmente en los sectores como la agricultura, la minería y la generación de energía hidroeléctrica.

Se sabe que, en el Perú, 9 de 10 personas acceden al servicio de agua potable, lo que significa que 3.5 millones de peruanos aún no cuentan con dicho servicio. Del total de personas sin conexión a agua potable, cerca de 2 millones se ubican en 4 regiones: Lima (798 mil), Loreto (457 mil), Puno (457 mil) y Piura (231 mil); y 904.7 mil son niños menores de 12 años.

“El trabajo que realizamos en Water For People no solo tiene un impacto directo en la salud y el bienestar de las personas, sino también en su educación y desarrollo. En el Perú, muchas comunidades rurales carecen de acceso a agua y saneamiento, lo que no solo afecta su salud, sino también su capacidad para asistir a la escuela y aprender. Al proporcionar acceso a agua potable y saneamiento en estas comunidades, estamos ayudando a crear un ambiente más propicio para la educación. Además, educamos sobre el uso responsable y sostenible de los recursos hídricos, fomentando valores y prácticas que puedan tener un impacto positivo en la educación y el desarrollo a largo plazo”, acotó Gisela Murrugarra, directora de Water For People, en Perú.

¿Cómo afecta la falta de agua en la educación?

En el sector educación, el 58% de los colegios nacionales cuenta con acceso a agua por la red pública, los demás centros educativos se abastecen con camiones cisterna, pilones públicos, pozos o directamente del río. Además, el 36.7% tiene acceso a desagüe a través de la red pública. De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación solo 7,492 colegios en el Perú tienen acceso a servicios de luz, desagüe e internet.

Esta situación también afecta a cientos de adolescentes, particularmente a las mujeres, quienes se ausentan de sus centros de estudios durante su menstruación debido a que no cuentan con servicios adecuados de agua, saneamiento e higiene, perjudicando su aprendizaje siendo ello, una oportunidad trunca para su desarrollo personal y profesional, limitando su futuro y generando a futuro un posible impacto económico para el país.