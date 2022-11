Ricardo Brenneisen, voz y manager de la banda de rock alternativo Dolores Delirio, denuncia que desconocidos robaron todos sus instrumentos musicales valorizados en casi 30 mil dólares.

De acuerdo a Latina, la pesadilla para la agrupación empezó el 1 de noviembre cuando su manager embarcó en encomienda los instrumentos tras un concierto en Cusco hacia Lima.

“Fuimos al terminal terrestre en Cusco, embarcamos la carga, que básicamente son los instrumentos como es la guitarra, bajo, los accesorios de la batería, procesadores, pedaleras, todo valorizado en 25 mil a 30 mil dólares. Lo embarcamos en la agencia Palomino”, detalló Ricardo.

Señala que al hacer seguimiento de su carga mediante la web de la empresa descubrió que sus instrumentos habían sido entregados a un desconocido.

El robo de instrumentos explicado en tres pasos. Foto: FB/Dolores Delirio

“Entonces fui a Palomino y el jefe de operaciones me dice que había ido una persona, se había identificado como si fuera yo y había ingresado la clave y se llevó embarque”, precisó.

Las cámaras de la empresa Palomino captaron a un sujeto que en todo momento tenía su mascarilla puesta. Él brindó su DNI al recepcionista quien tras realizar una verificación dio el visto bueno para entregarle la encomienda. Fue en un auto blanco que el desconocido junto a su cómplice cargó los instrumentos.

“Yo embarco la carga y yo me pongo como recepcionario. Por lo tanto, la clave no se la he dado a nadie. Por otro lado, hemos intentado un acercamiento a la empresa para decirles cómo resolver esto, pero no hemos tenido respuesta de ellos ”, manifestó Brenneisen.

Según el citado medio, ahora Dolores Delirio realiza sus presentaciones con instrumentos alquilados. “Tenemos una serie de conciertos que formaban parte de nuestro disco en vivo que lo hemos convertido en eventos benéficos para recuperar fondos”, puntualizó.

