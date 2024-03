Un hombre fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) al intentar ingresar al país 11 celulares de contrabando en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El sujeto había escondido los dispositivos tecnológicos en sus medias en un intento de evadir los controles aduaneros

Según informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), oficiales de Aduana, la PNP y del Ministerio Público llevaron a cabo la intervención al percatarse de que el individuo no cumplía con los requisitos de entrada para mercancía restringida y no había realizado el pago correspondiente de impuestos.

“La División de Equipajes detectó los equipos de alta gama valorizados en cerca de S/58 mil, al advertir indicadores de riesgo en la inspección del equipaje”, señaló la Sunat en un comunicado.

Ante la situación, el individuo manifestó su disposición a pagar los impuestos correspondientes. “Pagaré el impuesto de todo y no me hago problema. He traído diez celulares, voy a pagar el impuesto de todos”, expresó cuando se vio obligado a sacar uno por uno los teléfonos celulares que ocultaba. A pesar de sus declaraciones, la Fiscalía dispuso la detención del pasajero, quien únicamente había declarado una autoparte entre sus pertenencias.

Este caso pone de manifiesto la vigilancia y el trabajo conjunto de las autoridades para combatir el contrabando y garantizar el cumplimiento de las leyes aduaneras en el país. La investigación sigue su curso para determinar las acciones legales correspondientes contra el detenido.





