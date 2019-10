Pasajeros con destino a Santiago de Chile han reportado un retraso en sus vuelos tras las recientes protestas violentas que se viven en el país sureño. Algunos han debido pernoctar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a la espera de la reprogramación de sus viajes.

De acuerdo a Latina Noticias, los vuelos fueron suspendidos hasta la tarde de hoy y las aerolíneas Latam, Sky, entre otras otras, cambiaron sus horarios de vuelo al país sureño. Razón por la que los usuarios deberán esperar una reprogramación de su viaje.

Una pasajera contó a RPP Noticias que a partir de las 8 a.m. de hoy podían llamar al Call Center de su aerolínea para preguntar respecto al estado de su vuelo. Asimismo, precisó que está en el aeropuerto desde la noche del sábado, a la espera de que se resuelva su situación.

Por otro lado, pasajeros denunciaron que sus aerolíneas no se han hecho responsables de su estadía y alimentación. “A mi me dieron un ticket de comida tras reclamarles”, indicó una agraviada. “Los que están dando hospedaje no están dando comida”, agregó.

Tv Perú detalló que la misma situación se vive en el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino, donde vuelos nacionales e internacionales también han sido cancelados. En las imágenes difundidas por el citado medio se observa a los pasajeros sentados en el piso del establecimiento a la espera de una solución.

Crisis en Chile

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el último sábado la suspensión del alza de las tarifas del Metro de Santiago, origen de las protestas sociales más fuertes en el país en décadas.

Con esta medida, Piñera pretende neutralizar el motivo que detonó desde el pasado lunes las protestas ciudadanas que derivaron en violentos conflictos, principalmente en Santiago pero este sábado también en otros puntos del país.

Como se recuerda, el pasado lunes comenzó una protesta ciudadana contra el alza del precio del metro, que con el paso de los días subió de intensidad hasta radicalizarse este viernes con violentos disturbios que motivaron que Piñera decretara el estado de emergencia en Santiago de Chile, confiando la seguridad a un mano militar y restringiendo las libertades de locomoción y reunión.

Aerolíneas

En tanto las aerolíenas Latam y Sky en Chile comunicaron a sus pasajeros -a través de Twitter- que están ajustando el itinerario de los vuelos dentro del país.

📢 #AtentosPasajeros Debido a situación de orden público nuestra operación está siendo impactada. Por favor consultar estado de su vuelo y ver opciones disponibles en https://t.co/yTdrB2HHUC — LATAM Chile (@LATAM_CHI) October 20, 2019

¡Atención! A todos nuestros pasajeros con vuelos el 19 o 20 de octubre, entregaremos la máxima flexibilidad para reprogramación sin costo.

Revisa aquí el detalle de los vuelos cancelados: https://t.co/vPwqFCZMRk — SKY (@SKYAirline_CL) October 20, 2019