El presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Luis Aragón, informó que seguirán de cerca a la comisión de investigación aeronáutica civil encargada de determinar quién o quiénes son los responsables del choque entre un avión que estaba a punto de despegar con destino a Juliaca (Puno) y el camión de emergencia de Lima Airport Partners (LAP) en el aeropuerto Jorge Chávez.

“Acá tiene que haber una investigación exhaustiva. Nosotros hemos sido severos y claros al manifestar que esa comisión es la encargada de realizar las investigaciones del caso. Exigimos que se cumplan los plazos y los procedimientos. Los plazos están en función que esto no puede durar más de 30 días calendarios y nosotros exigimos se haga con la mayor celeridad del caso”, señaló en diálogo a RPP Noticias.

Indicó que confiarán en la comisión pese a que les genera cierta suspicacia y duda porque esta pertenece al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y a la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Aeropuerto Jorge Chávez: Comisión de Transportes seguirá de cerca investigación que determinará responsables

“Por eso vamos a estar milimétricamente al detalle observando como comisión que hagan las cosas bien. No puede existir en el futuro ningún nivel de parcialización y que se haga una comisión objetiva, seria y transparente porque tiene que haber responsables”, aseveró.

En esa línea, indicó que existe una contradicción entre LAP y la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac). “LAP manifiesta que sí hubo organización previa para realizar el simulacro y Corpac manifiesta que los hechos del accidente fueron producto de una incursión en la pista activa, que no fue autorizado por ellos. Yo no quiero presumir de absolutamente nadie, pero tiene que haber responsables, sanciones administrativas. La Fiscalía va a demorar, establecerá las sanciones penales, pero sanciones administrativas tiene que haber sí o sí, temas de seguros, indemnizaciones, porque si no esto no se va a corregir”.

Aseveró que la investigación no puede demorar. “Nosotros vamos a recabar también los videos, los audios, las conversaciones, solicitar a las entidades correspondientes sin inmiscuirnos en el trabajo que haga la comisión de investigación de aeronáutica civil. Pero nos preocupa, nos genera cierta preocupación porque hay cierta demora en estos temas”, puntualizó.

