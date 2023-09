El proceso de construcción e implementación del nuevo terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que comenzó en diciembre del 2021, ha logrado el 52% en el avance de las obras.

“Este es un hito clave, luego de que el 1°de abril de este año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) autorizara el inicio de las operaciones de la segunda pista de aterrizaje y la nueva torre de control”, indicó Lima Airport Partners (LAP).

Hasta el momento, esta nueva infraestructura entregada al Estado ha movilizado a 1,198,967 peruanos y extranjeros, atendiendo 8,977 vuelos: 4,338 en llegadas y 4,639 en salidas.





Sobre el nuevo terminal





El nuevo terminal único de pasajeros, que entrará en operación a inicios del 2025; contará con 5 niveles (un sótano y 4 pisos) y 3 espigones para el embarque y desembarque de pasajeros: uno exclusivo nacional, otro internacional y el central que será mixto. Además, es el único en Sudamérica que cuenta con más de 1,000 dispositivos de aislamiento sísmico, tecnología pionera en el sector aeroportuario de la región.

Hoy, están siendo instalados los distintos sistemas necesarios para la puesta en operación del nuevo terminal de pasajeros. Entre ellos, seis primeras fajas del sistema de equipajes, 8 puentes fijos en la zona nacional que conectarán con las mangas para pasajeros, la instalación de los sistemas de aire acondicionado y sistemas contra incendio.

Las vías internas de acceso que conectarán al aeropuerto con la ciudad ya se vienen construyendo, las mismas que empalmarán con el futuro puente Santa Rosa, obra a cargo de Provias Nacional.

Con respecto a la inversión de este megaproyecto, inició con los primeros trabajos de acondicionamiento del terreno el 2019; lo que permitió iniciar las obras de la nueva torre de control y la segunda pista de aterrizaje. Una vez entregado este primer componente del proyecto, el foco se concentró en la construcción del nuevo terminal y las vías de acceso internas del mismo. Todas estas obras en conjunto, han alcanzado a la fecha los más de 1,000 millones de dólares de inversión.

(Foto: Difusión).

En cuánto a su financiamiento, se contó con el modelo Project Finance, suscribiendo un acuerdo de 1,250 millones de dólares con siete prestigiosos bancos internacionales. Entre los bancos involucrados en la transacción se encuentran BBVA, IDB Invest, KfW IPEX Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), The Bank of Nova Scotia, Société Générale y Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). La colaboración de este financiamiento fue esencial para llevar a cabo este ambicioso proyecto de expansión del aeropuerto.





VIDEO RECOMENDADO: