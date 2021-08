El confinamiento y la pandemia del Covid-19 alteraron las rutinas en las personas. Los adultos mayores no fueron la excepción. No obstante, quedarse en casa no significa continuar con rutinas que fortalezcan nuestro estado físico y mental. Las personas necesitan distraerse, desestresarse y mantener una vida activa. Decisión y voluntad son los factores que abonan al éxito de una vida saludable.

“Mantener una vida física activa permitirá que nuestros adultos mayores sigan realizando distintas tareas en el día a día”, señaló la Dra. Giovanna Valdespino, jefa de Programas Preventivos de Sanitas.

“Realizar ejercicios que ellos disfruten, además, favorecerá a que sigan manteniendo su independencia al momento de hacer otras cosas”, añadió.

Recordó que antes de empezar una rutina el interesado debe utilizar ropa cómoda, zapatos deportivos y no consumir alimentos una hora antes de la práctica.

La intensidad de la rutina, según la especialista, dependerá de la capacidad que cada persona tenga. Es importante que se cumpla con estos tipos de ejercicios:

Ejercicios de estiramiento

Este tipo de ejercicio se debe realizar antes y después de cualquier actividad física para evitar lesiones y aumentar la flexibilidad.

Puede empezar por mover el cuello y los hombros lentamente hacia los lados, adelante y atrás en tandas de diez repeticiones por cada movimiento.

Después incluya movimientos para codos, muñecas, rodillas, tobillos y pies.

Esto puede hacerlo de pie o puede permanecer sentado en una silla con los pies apoyados en el suelo, las piernas levemente separadas y la espalda recta.

Actividades aeróbicas o de resistencia

Caminar, bailar o hacer uso de máquinas que tenga en casa como la bicicleta estática o la banda caminadora.

Estas actividades permiten mantener la salud cardiovascular, fortalecer los huesos y la resistencia física.

Ejercicios de fortalecimiento

De esta manera se disminuye la pérdida de masa muscular propia de la edad.

Puede utilizar herramientas deportivas como pesas y mancuernas, o elementos del hogar que le generen un peso acorde a su capacidad física (botellas de agua, bolsas de arroz, etc).

“Uno de los mayores efectos del envejecimiento es la pérdida de músculo y fuerza. Las personas mayores que hacen ejercicio físico tienen menor riesgo de caídas y fracturas, y conservan mejor la funcionalidad de sus capacidades motoras y cognitivas”, añadió la especialista.

En ese marco, brindó una lista de ejercicios básicos para que los adultos mayores tengan una mejor salud física y mental.

Rutina para la salud física:

Camine, marche o trote por toda la casa.

Sentadillas con apoyo en la pared.

Flexiones de brazo con apoyo de la pared.

Flexiones de pierna.

Elevar los brazos hacia arriba y adelante, a la altura de los hombros.

Extensión de pantorrilla con apoyo de la pared.

Elevar los brazos hacia los costados del cuerpo, a la altura de los hombros.

Elevar el talón.

Contraer el abdomen y la zona pélvica.

Rutina para la salud mental:

Cerrar los ojos y dedicar dos minutos a sentir todo lo que hay alrededor (sonidos, aromas, temperatura, luz).

Escuchar una canción relajante.

Dedicar cinco minutos a agradecer.

Leer.

Dibujar, pintar, bordar.

Mirarse al espejo y sonreír.

Un automasaje.

Contemplar el cielo o el paisaje.

