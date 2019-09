Adolfo Bazán Ordoñez, padre del abogado Adolfo Bazán Gutiérrez, fue abordado por el equipo periodístico de ATV Noticias y se hizo el desentendido cuando le preguntaron por el paradero de su hijo prófugo, a quien ordenaron detención preliminar por tocamientos indebidos, actos de connotación sexual y actos libidinosos sin consentimiento en agravio a varias mujeres.

Al ser preguntado por la reportera, el hombre empezó a iniciar en inglés y evitó dar respuestas. “Sorry, I don’t understand you (Lo siento, no la entiendo)", decía el padre de Bazán Guitérrez.

Ante la negativa de dar una respuesta, la periodista insistió y esta vez le preguntó en inglés. Inmediatamente, el hombre continúo hablando en inglés y señaló que sabe muchos idiomas, pero nada sobre su hijo.

“I speak many languages, like hungarian (Yo hablo muchos lenguajes, como el húngaro)", replicaba Bazán Ordoñez.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Esta no es la primera vez que el padre de Adolfo Bazán intenta evitar a la prensa hablando en otro idioma. Cuando el abogado fue impedido de dejar el Perú, los medios de prensa lo abordaron y él solo habló en inglés.