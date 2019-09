Una mujer más ha denunciado al abogado prófugo Adolfo Bazán por violación. Una séptima víctima, en conversación con ATV Noticias, dio su desgarrador testimonio de una terrible noche, de 2011, en la que Bazán y sus amigos abusaron sexualmente de ella y sus amigas.

La joven, quien prefirió mantenerse en el anonimato, señaló que todo ocurrió un día antes de su cumpleaños número 16 en una playa del sur de Lima.

De acuerdo a su testimonio brindado desde España, una de sus dos amigas era enamorada de uno de los amigos de Bazán y, por esta razón, estaban juntos en grupo en un restaurante de la zona.

Tras un descuido, la joven denunciante no encontró a sus amigas y salió del restaurante en busca ellas. Según lo que cuenta, halló al letrado y sus amigos abusando de las otras dos chicas.

“Yo salí del restaurante a buscar a mis amigas y las encontré con ellos. Cogí un palo para alejarlos y nos empezamos a pegar. Me dieron en la cabeza y es ahí donde caí, pero volví a reaccionar. Me defendí. Aún deben tener cicatrices y arañazos míos. A mí siempre me dijeron que cuando te caes, te vuelves a levantar. Así lo hice una y otra vez”, precisó entre lágrimas.

“Cuando yo reaccioné, era porque sentía dolor. Él estaba violándome. Intenté safarme y por un momento lo logré. De ahí uno de ellos dijo ‘¡Mátala! ¡Mátala! ¡Ya Mátala!’. Empecé a darle patadas. Con Bazán, eran cinco", agregó.

Asimismo, la joven aseveró que le costó muchísimos asimilar el trauma posterior a los abusos de Adolfo Bazán y sus amigos.

“Ellos se fueron y el dueño del restaurante fue el que nos recogió y nos llevó al médico. Yo decidí hablar y me fue fatal. Estaba yo tirada, sangrando, con huesos rotos y no, yo me lo había buscado. Llevo 18 años duchándome media hora y rascándome con una esponja porque me siento sucia, aunque hayan pasado tantos años. Era el orgullo de mi familia y de repente de ser la niña de oro pasé a ser la peste humana”, indicó.

La agraviada, quien rehizo su vida en España y ahora tiene dos hijos, manifestó que La Policía, la Fiscalía y los médicos legistas no hicieron su trabajo en el momento e incluso su madre no la apoyó por vergüenza.