El abogado Adolfo Bazán Gutiérrez, quien fue denunciado por la modelo Macarena Vélez por el presunto delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, se defendió de las acusaciones en su contra.

En comunicación con Reporte Semanal, Bazán indicó “sentirse una víctima”. "Se ha hecho escarnio conmigo. (...) me han hecho un cargamontón exagerado”, aseveró.

Asimismo, señaló no tener ninguna víctima de violación y aseguró que la única persona que lo denunció por ese delito fue la joven Joselin Trauco. "El cargo era violación con golpes, pero se demostró que nunca sucedió”, añadió el abogado.

Consultado sobre los videos en que se observa a Joselin inconsciente, Adolfo Bazán precisó que en “ningún momento lo estuvo”. “(...) estaba ebria, así le sale en el examen toxicológico, pero no es que este inconsciente ni nada por el estilo”, explicó al citado medio.

Igualmente, recalcó que "nunca abusó de la joven ni le puso una mano encima". Recordó que su denuncia fue desestimada.

Macarena Vélez

Con respecto a la denuncia interpuesta por Macarena Vélez en su contra, el abogado espera que la modelo se realice un examen toxicológico.

“(...) ojalá se haya hecho el examen toxicológico (...) por que en verdad yo en tres minutos que la abordé y que flirteamos y que pasó lo que pasó, no le pude haber puesto una droga potentísima para que en diez segundos le haga efecto o algo así. No pues, eso no pasa", manifestó.

Viaje a Ecuador

Respecto al viaje que iba a emprender el pasado lunes en la mañana con destino a Ecuador, Adolfo Bazán explicó sus razones.

"Yo quería recuperar una cartera de clientes de una empresa que me ofrecieron. Entonces yo quería ir de una vez a cerrar ese tema y de paso que dejaba este asedio", indicó. "El pasaje lo compré el día anterior del viaje", añadió.

Cabe recordar que, este jueves 5 de setiembre Adolfo Bazán deberá presentarse ante la Fiscalía para rendir su manifestación respecto a la denuncia que interpuso en su contra la modelo Macarena Vélez.