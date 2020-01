La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional informó este miércoles que logró identificar al anciano que se masturbó frente a una joven al interior de un bus de transporte público. Ahora, el Ministerio Público podrá solicitar su detención por el delito de atcos contra el pudor.

El depravado responde al nombre de Jorge Arnaldo Osorio Carrillo (84) y hace un día fue denunciado públicamente por haber expuesto su pene en el vehículo. La víctima se armó de coraje y logró grabar no solo el acto, sino también su rostro.

“#URGENTE Luego de las pericias correspondientes, la #Dirincri de la @PoliciaPeru identificó a Jorge Arnaldo Osorio Carrillo (84) como el agresor sexual de una mujer en un bus de transporte público, por lo que oficiará a la @FiscaliaPeru para que solicite su inmediata detención”, escribió el Ministerio del Interior a través de las redes sociales.

#URGENTE Luego de las pericias correspondientes, la #Dirincri de la @PoliciaPeru identificó a Jorge Arnaldo Osorio Carrillo (84) como el agresor sexual de una mujer en un bus de transporte público, por lo que oficiará a la @FiscaliaPeru para que solicite su inmediata detención. pic.twitter.com/uD0Q6krZtA — Mininter Perú (@MininterPeru) January 8, 2020

Anciano acosa sexualmente a joven en un bus

EL CASO

La víctima contó en sus redes sociales que el repugnante hecho ocurrió cuando ella retornaba a su hogar.

“No es la primera vez que me pasa, pero si es la primera vez que he tenido el valor de grabarlo y enfrentarlo. No saben el miedo y el asco que tengo”, narró la joven.

Al verse descubierto, el acosador se pone de pie y baja raudamente del bus, no sin antes rechazar inútilmente las acusaciones de la víctima. “¡Es horrible que pase situaciones como esta a plena luz del día!", escribió indignada.

El sujeto logró bajar del bus, sin nadie que lo retenga, pese a los reclamos de la chica.