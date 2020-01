Un nuevo caso de acoso sexual sucedió en un vehículo de transporte público. Un hombre se masturbó mientras se encontraba sentado al lado de una joven que pudo grabarlo cuando realizaba tal delito.

El sujeto, quien se desconoce aún su identidad, no tuvo reparo en sacar su pene para acosar a la mujer. La víctima cuenta en sus redes sociales que el repugnante hecho ocurrió cuando ella retornaba a su hogar.

“No es la primera vez que me pasa pero si es la primera vez que he tenido el valor de grabarlo y enfrentarlo. No saben el miedo y el asco que tengo”, narró la joven.

Al verse descubierto, el acosador se pone de pie y baja raudamente del bus, no sin antes rechazar inútilmente las acusaciones de la víctima. “¡Es horrible que pase situaciones como esta a plena luz del día!", escribió indignada.

El sujeto logró bajar del bus, sin nadie que lo retenga, pese a los reclamos de la chica.

Una amiga de la denunciante consignó que el acoso ocurrió durante 30 minutos. “No tenemos idea de quién es este tipo asqueroso. Da un miedo inmenso pensar que puede seguir haciéndolo en otros buses con otras mujeres o niñas", alertó ella.

Por su parte, el Ministerio de De la Mujer se contactó con las víctimas para apoyar en la labor de identificación y captura de este hombre.