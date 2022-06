Un hombre de aproximadamente 70 años murió atropellado este sábado por una coaster a la altura de la primera cuadra de la avenida Eduardo de Habich, en el distrito de San Martín de Porres.

Según testigos del accidente, la unidad retrocedió sin percatarse de la presencia del anciano, provocando su deceso de forma inmediata. El hecho se produjo a pocas horas de celebrarse el Día del Padre.

En tanto, los vecinos de la zona se quejaron de los constantes accidentes de tránsito, la mayoría ocasionados por combis que no respetan las señalizaciones y circulan a excesiva velocidad.

“Días antes del Día de la Madre me atropellaron. Salí de la panadería para cruzar y he sentido el impacto. Lo que he hecho es arrastrarme a la ciclovía. Luego vino mi familia y me llevó de emergencia”, detalló una vecina.

Asimismo, indicaron que el lugar ha sido convertido desde hace varios meses en paradero informal por las combis y coasters, sin que las autoridades hayan hecho algo por remediar la situación.

Cabe indicar que hasta el lugar de los hechos llegó la fiscal de turno, que ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central de Lima para la necropsia de ley.

