Carlos Ramos Vásquez, uno de los sobrevivientes del fatídico accidente en Pasamayo denunció que sujetos inescrupulosos, que bajaron por el acantilado hacia el bus accidentado para robar las pertenencias de las víctimas, quisieron cobrarle por rescatarlo.

"Había una persona que me pidió S/1 mil a cambio de llevarme arriba... Luego se me acercó otro chico que me ofrecía lo mismo pero por más (dinero) y a la vez decía a otro 'anda buscando por allí, que cuando venga la policía ya no vamos a poder sacar anda", indicó el físicoculturista a ATV Noticias.



Agregó que para salir del bus tuvo que él mismo fracturarse las piernas. "Pedía a Dios que me quitara la vida porque el dolor que soportaba era tan insoportable... Mi pierna se había quedado enganchada y sentía líquido en mi cabeza. No sé de dónde saque fuerzas para salir", precisó.

El deportista recordó que cuando ocurrió el accidente la mayoría de pasajeros estaban despiertos y pudo ver cómo salieron despedidos del bus cuando este cayó al abismo. "El golpe fue tan fuerte, era como si fuera una licuadora", sostuvo.



Ahora está internado en la unidad de Traumatología del Hospital Daniel Alcides Carrión y en las próximas horas será operado esperando que la cobertura del SOAT alcance para costear su tratamiento.



"He vuelto a nacer, Dios sabe por qué hace las cosas y me ha dado una segunda oportunidad de vida", manifestó el campeón de varios torneos de fisicoculturismo.