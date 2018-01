Han pasado cerca de tres semanas del accidente que sucedió en Pasamayo , y Hansel Córdoba, de 20 años, sobreviviente de la tragedia donde fallecieron más de 50 personas, aún se encuentran recuperándose de las heridas en un hospital local.

Córdova relato a ATV Noticias que el fatídico día retornaba de celebrar año nuevo en Huacho con unos amigos, con quienes conversaba en el bus cuando sintió el choque.

“Yo creo que hemos dado más de 20 vueltas aproximadamente. Logré ver cuando nos impactó el tráiler pero el vehículo estaba en nuestro carril”, expresó Hansel.

Además, dejó en claró que el hombre que fue acusado de robar a las víctimas del accidente fue una de las personas que más lo ayudó.

“Él fue quien me ayudó hasta el último. Fue como un ángel de la guarda. Cogió madera y me las ponía como una camilla. Lo que hizo es sacar ropa de una maleta y me la puso como una almohada”, aclaró.

Hansel ha dejado de trabajar, debido a esto su familia y amigos lo están ayudando para solventar sus gastos médicos.